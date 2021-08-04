Очень продуктивная встреча, – Ермак и Кулеба поговорили с советником Байдена
4 августа 2021 , 22:02Читати новину українською
Источник:Офис Президента
В Вашингтоне 4 августа глава ОП Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретились с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейкобом Салливаном.
Политики говорили о подготовке к визиту президента Владимира Зеленского в США и его встрече с американским лидером Джо Байденом.
К теме Встреча Байдена и Зеленского: "слуги" объяснили слова Арахамии о разговоре на повышенных тонах
Другие темы разговора
- Стороны также обсудили развитие ситуации на Донбассе и общие усилия для урегулирования конфликта.
- Отдельный разговор был о расширении стратегического партнерства между странами, а также о реформировании судопроизводства в Украине и других важных реформах.
Ермак говорит, что встреча была продуктивной
Глава Офиса Президента подчеркнул, что Украина заинтересована в расширении партнерства. Над этим работают.
Провели очень продуктивную, откровенную и дружескую встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном,
– подчеркнул Ермак.
Что известно о предстоящей встрече Зеленского и Байдена
- Зеленский совершит официальный визит в США уже после празднования Дня Независимости и саммита Крымской платформы – 30 августа.
- Пригласил украинского президента Байден. Правда, дату долго не могли определить. Сначала говорили, что встреча состоится в июле.
- Сейчас стороны активно готовятся к визиту.