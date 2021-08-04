Очень продуктивная встреча, – Ермак и Кулеба поговорили с советником Байдена

4 августа 2021 , 22:02
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Источник:

Офис Президента

В Вашингтоне 4 августа глава ОП Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретились с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейкобом Салливаном.

Политики говорили о подготовке к визиту президента Владимира Зеленского в США и его встрече с американским лидером Джо Байденом.

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Другие темы разговора

  • Стороны также обсудили развитие ситуации на Донбассе и общие усилия для урегулирования конфликта.
  • Отдельный разговор был о расширении стратегического партнерства между странами, а также о реформировании судопроизводства в Украине и других важных реформах.

Ермак говорит, что встреча была продуктивной

Глава Офиса Президента подчеркнул, что Украина заинтересована в расширении партнерства. Над этим работают.

Провели очень продуктивную, откровенную и дружескую встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном,
 – подчеркнул Ермак.

Что известно о предстоящей встрече Зеленского и Байдена

  • Зеленский совершит официальный визит в США уже после празднования Дня Независимости и саммита Крымской платформы – 30 августа.
  • Пригласил украинского президента Байден. Правда, дату долго не могли определить. Сначала говорили, что встреча состоится в июле.
  • Сейчас стороны активно готовятся к визиту.
Автор: Ольга Музика