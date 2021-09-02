Как продвигать контент в YouTube: для онлайн-медиа проведут образовательные сессии

Интернет Ассоциация Украины и MGID проведут серию образовательных сессий для онлайн-медиа. В частности, 8 сентября желающих будут учить, как монетизировать свой контент и стать успешным в YouTube.

В рамках образовательных сессий онлайн-медиа смогут усовершенствовать знания об основных алгоритмах YouTube.

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Сессия о том, как продвигать контент в YouTube

О работе на платформе эксперты будут рассказывать 8 сентября, в 17:00.

Рассмотрят следующие вопросы:

как онлайн-медиа монетизировать свой контент в YouTube;

каковы возможности видеоплатформы для медиа;

как, не имея ТВ-контента, стать успешным в YouTube;

как работают алгоритмы YouTube;

кейсы.

Организаторами мероприятия являются Интернет Ассоциация Украины и MGID. Модерировать мероприятие будет вице-президент по развитию медиапартнеров MGID Владислав Стадник.

Участниками дискуссии будут

Денис Зеленов, диджитал-директор 24 канала;

Роман Балинский, руководитель отдела контента дивизиона PayTV&Digital, StarLightMedia;

Надежда Квитка, руководитель медиабизнеса группы Treeum (minfin.com.ua, finance.ua)

Как принять участие в сессии

Для того, чтобы стать участником мероприятия, обязательно следует зарегистрироваться. Сделать это можно по ссылке. Сессия будет проходить в режиме онлайн. После ее завершения участники получат видеозапись.

К слову, следите за апдейтами и присоединяйтесь к сообществу украинских медиа в телеграме, а также на странице мероприятия в фейсбуке.