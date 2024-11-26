В течение последних 7 дней Россия захватила почти 235 квадратных километров украинских территорий. Такой показатель является рекордным продвижением за неделю в 2024 году.

Всего в ноябре оккупантам удалось захватить 600 квадратных километров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какие продвижения у врага

Reuters пишет, что российские войска сейчас продвигаются в Украине рекордными темпами. Отмечается, что оккупанты за последний месяц оккупировали территорию, площадь которой равна половине Лондона. По мнению некоторых российских и западных чиновников, война вступает в самую опасную фазу.

По мнению западных экспертов и военных блогеров, на которых ссылается издание, это произошло после того, как российские войска начали продвигаться с рекордной скоростью, а Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары американскими ракетами по территории России.

Согласно обнародованной информации, за прошедшую неделю российская армия захватила почти 235 квадратных километров, что является рекордным продвижением за неделю в 2024 году. Всего в ноябре оккупанты захватили 600 квадратных километров. Сообщается, что Россия начала быстрее продвигаться на востоке Украины.

По данным Reuters, это произошло в июле, после того, как ВСУ зашли в Курскую область. Сообщается, что Россия сейчас контролирует 18% территории Украины, в частности весь Крым, более 80% Донецкой и Луганской областей, более 70% Запорожской и Херсонской областей, а также чуть менее 3% Харьковской области.

В то же время западная разведка оценивает потери россиян в сотни тысяч убитых и раненых. Кроме вышеупомянутого основное продвижение россиян происходит в Донецкой области. По словам российских военных блогеров, если россияне прорвут оборону вокруг Курахово, они смогут продвинуться на запад до Запорожья.

Таким образом враг будет иметь способность обезопасить свои тылы и сделать маневр в сторону Покровска Донецкой области. В то же время, по данным отчета Института изучения войны (ISW) и пророссийских военных блогеров, российские войска якобы уже зашли в Курахово. Однако подтверждения этому пока нет.