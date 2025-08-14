Недавно президент Зеленский назвал 3 основных направления, где оккупанты готовят новые наступления. Это – Покровский, Новопавловский и Запорожский, передает 24 Канал.

Смотрите также До наступления зимы: офицер ВСУ раскрыл планы россиян на Херсонщине и Запорожье

Где продвинулись оккупанты?

По данным DeepState, противник имел успех на Гуляйпольском направлении. Враг продвинулся вблизи Малиновки, что в Запорожье.

Где расположена Малиновка на карте

К сожалению, россияне пересекли админграницу с Днепропетровской областью и закрепились там. Известно, что захватчики продвинулись возле Январского. Это село в Синельниковском районе Днепропетровской области. Входит в состав Великомихайловской сельской общины.

Где расположено Январское на карте

Не прекращает враг штурмовать и Донецкую область. Ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Краматорском направлениях. Агрессор и здесь имел определенные успехи.

Так, противник продвинулся вблизи Полтавки – поселке, расположенном на юго-запад от Константиновки. Последняя находится в полуокружении.

Где на карте Полтавка

Также россияне продвинулись вблизи Майского – поселок, расположен на северо-западе от Часового Яра и на северо-восток от Константиновки.

Где на карте Майское