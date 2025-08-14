Недавно президент Зеленский назвал 3 основных направления, где оккупанты готовят новые наступления. Это – Покровский, Новопавловский и Запорожский, передает 24 Канал.
Где продвинулись оккупанты?
По данным DeepState, противник имел успех на Гуляйпольском направлении. Враг продвинулся вблизи Малиновки, что в Запорожье.
Где расположена Малиновка на карте
К сожалению, россияне пересекли админграницу с Днепропетровской областью и закрепились там. Известно, что захватчики продвинулись возле Январского. Это село в Синельниковском районе Днепропетровской области. Входит в состав Великомихайловской сельской общины.
Где расположено Январское на карте
Не прекращает враг штурмовать и Донецкую область. Ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Краматорском направлениях. Агрессор и здесь имел определенные успехи.
Так, противник продвинулся вблизи Полтавки – поселке, расположенном на юго-запад от Константиновки. Последняя находится в полуокружении.
Где на карте Полтавка
Также россияне продвинулись вблизи Майского – поселок, расположен на северо-западе от Часового Яра и на северо-восток от Константиновки.
Где на карте Майское