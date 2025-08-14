Нещодавно президент Зеленський назвав 3 основні напрямки, де окупанти готують нові наступи. Це – Покровський, Новопавлівський і Запорізький, передає 24 Канал.

Де просунулися окупанти?

За даними DeepState, противник мав успіх на Гуляйпільському напрямку. Ворог просунувся поблизу Малинівки, що на Запоріжжі.

Де розташована Малинівка на карті

На жаль, росіяни перетнули адмінкордон з Дніпропетровською областю і закріпилися там. Відомо, що загарбники просунулися біля Січневого. Це село в Синельниківському районі Дніпропетровської області. Входить до складу Великомихайлівської сільської громади.

Де розташоване Січневе на карті

Не припиняє ворог штурмувати і Донеччину. Запеклі бої тривають на Покровському і Краматорському напрямках. Агресор і тут мав певні успіхи.

Так, противник просунувся поблизу Полтавки – селищі, розташованому на південний захід від Костянтинівки. Остання перебуває у напівоточенні.

Де на карті Полтавка

Також росіяни просунулися поблизу Майського – селище, розташоване на північному заході від Часового Яру та на північний схід від Костянтинівки.

Де на карті Майське