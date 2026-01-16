Ползучая оккупация, – майор ВСУ объяснил, как россиянам удается продвигаться на Запорожье

Россияне накапливают свои войска в Запорожской области и уже закрепились в части города Гуляйполе. Для этого враг использует метод просачивания.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук, отметив, что зато в украинской армии есть проблемы с обороной. Однако пока рано говорить о захвате этого города.

Как россиянам удается продвигаться на Запорожье?

По словам майора ВСУ, оккупанты действительно понемногу заходят в Гуляйполе. Однако пока не стоит говорить об окончании операции там, ведь украинские военные продолжают держать оборону.

Единственная важная проблема в ВСУ – нехватка резервов для эффективной защиты. Россияне этим пользуются – инфильтрируются малыми пехотными группами.

Таким образом оккупанты поглощают тот или иной населенный пункт, в том числе и Гуляйполе. Это ползучая оккупация,

– объяснил Ткачук.

Как оккупанты продвинулись возле Гуляйполя: смотрите на карте

Что еще известно о ситуации на Гуляйпольском направлении?