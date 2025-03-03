Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление группировки войск "Курск" в комментарии Суспильному.

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Ситуация в тылу Сумской области остается без изменений

Военные отмечают, что российские подразделения не пересекали государственную границу в Сумской области. Угрозы для украинских городов и сел в регионе нет. Попытки проникнуть в тыл обороны делают лишь диверсионно-разведывательные группы.

Так, диверсионно-разведывательные группы противника регулярно пытаются заходить на территорию Сумской области, но каждый раз Силы обороны оперативно их обнаруживают и уничтожают,

– рассказали в Центре коммуникаций группировки войск "Курск".

В частности, сейчас враг сосредотачивает усилия возле села Новенькое. Оттуда оккупанты могли бы контролировать дорогу, ведущую к Судже в Курской области. Россияне действуют небольшими штурмовыми группами, их наступления не являются массовыми.

Но оккупанты не оставляют попыток активно обстреливать логистику украинских войск на дороге из Юнаковки в Суджу.

У ВСУ есть задача не допустить продвижения россиян вглубь Украины и не позволить им перерезать логистические пути. Украинские защитники используют собственную силу и все имеющееся вооружение, чтобы враг не смог прорвать границу.