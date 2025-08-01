Оккупанты продолжают наступательные действия вдоль всей линии фронта. На Сумщине, Харьковщине и Юге усилия врага не имели успеха. Однако противнику удалось продвинуться в Донецкой области.

31 июля минобороны России объявило о захвате Часового Яра. Впрочем, аналитики Института изучения войны не подтверждают продвижение россиян к западной административной границе города, передает 24 Канал.

Смотрите также Силы обороны держат Покровское направление и уничтожают ДРГ, – Зеленский

Где Россия имела успех на фронте?

ISW отмечает: геолокационные снимки, опубликованные 31 июля, демонстрируют, что российские войска недавно подняли флаги в западной и южной частях Часового Яра, что свидетельствует о вероятном захвате большей части населенного пункта.

В то же время, говорят эксперты, тактические продвижения на запад в пределах Часового Яра не имеют значительного оперативного значения, поскольку большинство северной и центральной части города россияне удерживают еще с конца января 2025 года, а в юго-западной части продвигаются с середины июня 2025-го. Серьезной угрозы позициям ВСУ в самой Константиновке пока нет.

ISW не зафиксировал геолокационных доказательств присутствия российских войск на западной окраине Часового Яра. Для полного захвата города захватчики должны вытеснить украинские силы с этих позиций.

Известно, что оккупанты имели успех на Лиманском направлении. Здесь, согласно снимкам от 31 июля, враг продвинулся на юг от Зеленой Долины (северо-восток от Лимана) и в южной части Торского (восток от Лимана).

Кроме того, русские продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры от 30 июля показывают, что оккупанты захватили Александро-Калиново (северо-запад от Торецка).

Геолокационные кадры от 30 июля свидетельствуют, что российские силы недавно продвинулись к центральной части Покровска с юга – вероятно, во время ограниченных диверсионно-разведывательных действий.

Где изменилась ситуация на фронте / Карты ISW

Где контратаковали ВСУ?

Несколько продвижений имеют и украинские войска. Так, они тоже продвинулись на Лиманском направлении, а именно на юг от Дибровы (восточнее Лимана).

Кроме того, ВСУ недавно продвинулись в направлении Великомихайловки. Известно, что они недавно восстановили контроль над Малиевкой (юго-восток от Великомихайловки). По оценке ISW, российские силы временно захватили село до 26 июля.

Украинские силы имели успех в восточной части Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 31 июля и верифицированные ISW, свидетельствуют, что Силы Обороны недавно восстановили контроль над Темировкой (северо-восток от Гуляйполя).