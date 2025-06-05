Россияне приблизились к Сумам: насколько критичная ситуация в регионе и какие риски для города

Российские оккупанты взяли под контроль Андреевку и Водолаги, а также приблизились к Сумам на 22 километра. Враг проводит тактические операции по созданию новой линии северного фронта.

Захватчики пытаются срезать наши территориальные вклинения в российскую территорию. Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

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"Россияне проводят тактические операции по созданию новой линии северного фронта, как и мы проводим. В одну и другую сторону. Они пытаются срезать наши территориальные вклинения в российскую территорию. Мы пытаемся рядом на десяток километров западнее срезать такое же вклинивание в нашу территорию. Продолжается взаимное создание линии боевого соприкосновения", – объяснил он.

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Враг создает новую северную линию фронта

Роман Свитан отметил, что на каком-то этапе россияне будут остановлены. Но после формирования линии северного фронта, от Беларуси до Оскола, более 500 километров, этот фронт будет формироваться везде в течение летней кампании.

До Сум враг достает не только средствами поражения армейского уровня, но и авиационной компонентой, ракетами и так далее. Сейчас оккупанты подтянули РСЗО. Они и раньше могли это делать, потому что те же РСЗО "Смерч", "Ураган", "Торнадо" могли доставать с границы до Сум. Сейчас очень важно переместить наше гражданское население за 30-километровую зону.

Сумскому, Черниговскому, Харьковскому, Богодуховскому, Ахтырскому направлениям нужно быть готовыми к тому, что россияне при создании линии северного фронта будут пытаться добраться до определенных ключевых моментов. Это касается не только Сум, но и Чернигова,

– подчеркнул военный эксперт.

Напомним, согласно обновленной карте DeepState, врагу удалось оккупировать Андреевку и Водолаги, также россияне продвинулись возле Яблоновки. Геолокационные видеозаписи от 4 июня показывают их с флагом в центре поселка Водолаги, что к северу от города Сумы.