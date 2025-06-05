Загарбники намагаються зрізати наші територіальні вклинення у російську територію. Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

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"Росіяни проводять тактичні операції щодо створення нової лінії північного фронту, як і ми проводимо. В один та інший бік. Вони намагаються зрізати наші територіальні вклинення у російську територію. Ми намагаємося поруч на десяток кілометрів західніше зрізати таке ж вклинення у нашу територію. Триває взаємне створення лінії бойового зіткнення", – пояснив він.

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Ворог створює нову північну лінію фронту

Роман Світан зазначив, що на якомусь етапі росіяни будуть зупинені. Але після формування лінії північного фронту, від Білорусі до Осколу, понад 500 кілометрів, цей фронт буде формуватися скрізь протягом літньої кампанії.

До Сум ворог дістає не тільки засобами ураження армійського рівня, але й авіаційною компонентою, ракетами і так далі. Зараз окупанти підтягнули РСЗВ. Вони і раніше могли це робити, тому що ті ж РСЗВ "Смерч", "Ураган", "Торнадо" могли діставати з кордону до Сум. Зараз дуже важливо перемістити наше цивільне населення за 30-кілометрову зону.

Сумському, Чернігівському, Харківському, Богодухівському, Охтирському напрямкам потрібно бути готовими до того, що росіяни при створенні лінії північного фронту будуть намагатися дістатися до певних ключових моментів. Це стосується не тільки Сум, але й Чернігова,

– підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, згідно з оновленою картою DeepState, ворогу вдалося окупувати Андріївку та Водолаги, росіяни також просунулися біля Яблунівки. Геолокаційні відеозаписи від 4 червня показують їх із прапором у центрі селища Водолаги, що на північ від міста Суми.