Украина впервые за много месяцев освобождает территорий больше, чем теряет, – Чмут

Ситуация на линии боевого соприкосновения остается крайне напряженной из-за постоянного давления оккупантов. Однако Силам обороны удалось отчасти переломить ход войны. Поэтому теперь украинские военные возвращают под свой контроль территорий больше, чем теряют.

Произошло это едва ли не впервые за много месяцев, а может и лет вооруженного противостояния. Об этом рассказал волонтер, общественный деятель и член Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Тарас Чмут.

Какая ситуация на фронте?

Чмут в первый день весны, 1 марта, выразил убеждение, что Россия проиграла "битву за зиму". Зато Украина смогла достичь успехов и продолжает борьбу.

По его словам, настало время, когда на фронте украинские бойцы отвоевывают территорий больше, чем это удается вражеской стороне.

Впервые за много месяцев, а может и лет, мы начали освобождать больше территорий чем терять,

– подчеркнул Чмут.

Он также поблагодарил всех, кто держит фронт, отражает российские воздушные удары, а также борется с последствиями атак противника. Тарас Чмут отметил, что именно Украина выиграла "битву за зиму".

Со своей стороны советник Министра обороны Украины по вопросам технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что "очень хотел бы рассказывать о каких-то положительных событиях на фронтах", однако пока подчеркнул важность сохранения информационной тишины.

Бескрестнов объяснил, что командиры ВСУ "просят об этом молчать", ведь как только публично появляется информация об успехах Сил обороны на каком-то из направлений, оккупанты сразу перебрасывают туда свои войска.

Поэтому сейчас ВСУ в информационной тишине делают свою работу,

– резюмировал "Флеш".

А в каком положении россияне?