Контратакуем, бьем, совершаем штурмовые действия, – Череватый о действиях ВСУ на Бахмутском направлении

Украинские защитники продолжают уничтожать врага на Бахмутском направлении. Противник пытается сопротивляться ВСУ, но безуспешно и с большими потерями техники и живой силы.

Оккупанты проводят ротационные действия, поэтому пока не эффективны в бою из-за нехватки времени для освоения территории. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Успехи ВСУ на Бахмутском направлении

Сергей Череватый объяснил, что на некоторых участках фронта на Бахмутском направлении украинским военным удалось продвинуться на 1200 метров.

Мы контратакуем, бьем, проводим штурмовые действия,

– подчеркнул он.

Впрочем, враг оказывает мощное сопротивление огням. За последние сутки он 368 раз обстрелял ствольной реактивной артиллерией наши позиции и совершил 5 авианалетов. ВСУ поражают врага во время боестолкновений, которых насчитали сразу 15.

"120 оккупантов мы уничтожили, 163 получили ранения, 11 попали в плен", – добавил Череватый.

По его словам, кроме личного состава, украинской армии удается уничтожать и технику оккупантов: 3 пушки, минометную систему, самоходную установку, противотанковую пушку "Рапира", противотанковый ракетный комплекс, систему ракетного залпового огня "Град" и 3 склада с боеприпасами.

Оккупанты умеют только хвастаться



Спикер Восточной группировки войск ВСУ рассказал, что оккупанты пытаются в большинстве своем атаковать в районе Орехово-Василевки, Ивановского, Ступочек. ВСУ заранее предусмотрели планы врага и действуют на опережение.

Несмотря на то, что заходит регулярное войско, каждое их намерение атаковать оборачивается тем, что они возвращаются к цифрам (потерь – 24 Канал), которые были у ЧВК "Вагнера",

– убежден он.

Евгений Пригожин постоянно громко заявлял о том, что его армия лучше, впрочем, за время противостояния с ВСУ вагнеровцы так и не смогли продемонстрировать новейшие тактики ведения боя и так называемые ноу-хау в военном деле.

Похожая ситуация и на Лиманском направлении, где за сутки было осуществлено 6 боестолкновений в районе населенного пункта Веселое Донецкой области. Все атаки врага были отражены. В арсенал достижений ВСУ добавилось 72 убитых оккупанта и 109 раненых россиян, новые боевые машины пехоты, 3 миномета, 2 противоракетных комплекса "Корнет", одна противотанковая пушка "Рапира", 2 беспилотных летательных аппарата, 10 машин и 2 склада с боеприпасами.

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