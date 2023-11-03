Силы обороны продвигаются на Донетчине и отразили полсотни атак: карта боевых действий

За прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений. Оккупанты совершили десятки атак и вели штурмовые действия по нескольким направлениям.

В общем, по данным Генштаба, россияне нанесли 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. О ситуации на поле боя, как изменилась карта фронта на 3 ноября – читайте в материале 24 Канала.

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Ситуация с наступлением

Украинские войска продвинулись в Бахмуте и продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, подтвердили в Институте изучения войны (ISW).

Отмечают, что ВСУ продолжили контрнаступательные операции в районе Бахмута и добились успехов. Геолокированные кадры показали, что украинские войска продвинулись дальше к Северо-востоку от железнодорожной линии в районе Клещеевки (7 километров к Юго-западу от Бахмута).

Клещеевка на карте:

2 ноября российские войска провели наступательные операции на Запад и Юго-запад от Донецка, но не добились значительных успехов.

Российские войска вели наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута, в районе Авдеевки, на Запад и Юго-запад от Донецка, на Западе Донецка и Востоке Запорожской области, а также на Западе Запорожской области и на некоторых участках продвинулись вперед.

Отмечают, что нерегулярные войска оккупантов продолжают формировать новые штурмовые отряды и активизировали вербовку, предлагая новобранцам полунезависимость от министерства обороны России.

Ситуация по всем направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили около 10 атак противника.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки. Здесь защитники отразили 10 атак. Также противник вел безуспешные штурмовые действия на территории Южного Донецкой области.

В то же время Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону и наносят противнику значительные потери. Безуспешными были наступательные действия оккупантов возле населенных пунктов Степное, Тоненькое, Северное, Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отразили около 10 атак врага.

Авдеевка на карте:

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили более 20 атак.

На Шахтерском противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Пречистовки и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Работиного Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Удары ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭС, склад боеприпасов, восемь артиллерийских средств, а также другую важную цель противника.