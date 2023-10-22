Народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал 24 Каналу, что для ВСУ в начале операции на левобережье Херсонщины был важным фактор неожиданности. Однако при применении современных средств очень сложно накопить большие подразделения на определенном направлении фронта, чтобы противник этого не обнаружил.
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Нужно наносить удары врагу
ВСУ приходится маневрировать большим количеством войск, чтобы противник не понимал, где будет направление основного удара.
Все направления фронта связаны – в частности, те, где ВСУ наступают уже несколько месяцев в направлении Томака и других населенных пунктов. И враг пытается оттянуть наши резервы от основного стратегического направления, чем для нас является Токмак и в целом Запорожская область,
– отметил народный депутат.
Там, где проводят активные действия украинские силы, они пытаются упростить ситуацию, в частности на угрожающих Купянско-Лиманском, Авдеевском направлениях, и оттянуть так же войска противника.
"Кроме освобождения территории, нам нужно растягивать силы врага и уже им наносить удары, когда они растянуты", – подчеркнул Костенко.
Выискивают боеспособные резервы
Сейчас для врага сложная ситуация, когда он пытается атаковать наши территории на Востоке, и одновременно они рассказывают об активных действиях ВСУ в Херсонской области, где у россиян не было больших резервов. Они ведь считали маловероятным переход Днепра украинскими защитниками и поэтому бросали свои силы на Запорожское и Донецкое направления.
Теперь врагу приходится выискивать боеспособные резервы, которых у него и так немного, и перебрасывать их на Херсонское направление, чтобы умерить активные действия Сил обороны.
"Пока на этом участке фронта ситуация очень сложная. Если будет принято решение о форсировании Днепра, это одна из самых сложных задач и всегда считалась маловероятной. Но мы должны верить в украинские силы и во все, что они задумали", – подчеркнул Роман Костенко.
Какая ситуация на левобережье Херсонской области
- В американском Институте изучения войны отметили наступательные действия ВСУ на левом берегу 19 октября. Сообщалось также, что украинские силы переправились через Днепр на оккупированную территорию, вступили в сражение с врагом и закрепились на рубежах в населенном пункте Крынки. И хотя впоследствии оккупанты оттеснили наших защитников, они продолжали контролировать некоторые дома в Крынках и ждали подкрепления.
- Аналитики ISW отмечают, что действия украинских сил масштабнее, чем раньше. Также присутствие ВСУ подмечено вдоль береговой линии и вблизи Антоновского железнодорожного моста.
- На 21 октября было известно о боях вблизи населенного пункта Песчановка, где на его южной окраине работает украинская диверсионно-разведывательная группа.
- В то же время россияне из-за опасений продвижения украинских сил на оккупированную Херсонщину начали раскручивать истерию в информационном поле. Кроме того, сложная ситуация у оккупантов на Запорожском и Восточном направлениях. И именно поэтому россияне прибегают к бомбардировкам авиабомбами Херсонской области и в направлении острова Змеиный.