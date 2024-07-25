"Хочу к своим": спецслужбы запустили проект, который будет способствовать возвращению украинцев из неволи

Украинские спецслужбы создали проект "Хочу к своим". Он будет способствовать возвращению украинцев из российского плена.

Что известно о государственном проекте "Хочу к своим", какие его основные цели и как их будут достигать, расскажет 24 Канал.

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Все, что известно о проекте "Хочу к своим"

Когда презентовали проект и какая главная цель

В четверг, 25 июля, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, в который, в частности, входят Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Служба безопасности Украины и Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека представил совместный государственный проект – "Хочу к своим".

Первой и главной целью проекта является обнародование информации об осужденных российских агентов, предателей и коллаборационистов, сотрудничавших или помогавших российским оккупационным силам в войне против Украины.

Отметим, что соответствующая информация будет публиковаться на самом сайте проскьюта - https://hochuksvoim.com.

Эти граждане дали согласие и могут быть обменены на украинских граждан, которые находятся в российском плену.

Другие цели проекта "Хочу к своим"

Вторая цель – через специальную форму на сайте дать возможность гражданам Украины, которые по той или иной причине до сих пор сотрудничают с врагом, прекратить такую деятельность на определенных условиях.

Третья цель – через специальную форму на сайте дать возможность гражданам Украины, которые имеют какую-то информацию о деятельности вражеских агентов, поделиться ею с проектом.

Четвертая цель – также через специальную форму на сайте помочь гражданам, желающих выехать из Украины в Россию.

Отметим, что сбор заявок с данной формы координируют представители Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, что в дальнейшем, используя полученную информацию, будут работать над возвращением гражданских украинцев домой.

Как именно будут достигаться поставленные цели государственного проекта

На сайте проекта постоянно будут публиковать информацию об осужденных российских агентов, предателей и коллаборационистов, согласившихся на обмен в Россию. Параллельно Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, ГУРом, СБУ и Секретариатом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека будет вестись постоянная совместная информационная кампания, чтобы показать украинскому обществу, к чему приводит сотрудничество с врагом;

Благодаря информационной кампании граждане узнают:

о возможности прекратить сотрудничество с врагом на определенных условиях;

как сообщить правоохранителям о вражеских агентах в своем окружении, чтобы предотвратить дальнейшие преступления.