"Хочу к своим": спецслужбы запустили проект, который будет способствовать возвращению украинцев из неволи

25 июля 2024, 15:38
Читати новину українською

Украинские спецслужбы создали проект "Хочу к своим". Он будет способствовать возвращению украинцев из российского плена.

Что известно о государственном проекте "Хочу к своим", какие его основные цели и как их будут достигать, расскажет 24 Канал.

Смотрите также 95 украинских защитников освобождены из российского плена

Все, что известно о проекте "Хочу к своим"

Когда презентовали проект и какая главная цель

В четверг, 25 июля, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, в который, в частности, входят Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Служба безопасности Украины и Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека представил совместный государственный проект – "Хочу к своим".

Первой и главной целью проекта является обнародование информации об осужденных российских агентов, предателей и коллаборационистов, сотрудничавших или помогавших российским оккупационным силам в войне против Украины.

Отметим, что соответствующая информация будет публиковаться на самом сайте проскьюта - https://hochuksvoim.com. 

Эти граждане дали согласие и могут быть обменены на украинских граждан, которые находятся в российском плену.

Другие цели проекта "Хочу к своим"

Вторая цель – через специальную форму на сайте дать возможность гражданам Украины, которые по той или иной причине до сих пор сотрудничают с врагом, прекратить такую деятельность на определенных условиях.

Третья цель – через специальную форму на сайте дать возможность гражданам Украины, которые имеют какую-то информацию о деятельности вражеских агентов, поделиться ею с проектом.

Четвертая цель – также через специальную форму на сайте помочь гражданам, желающих выехать из Украины в Россию.

Отметим, что сбор заявок с данной формы координируют представители Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, что в дальнейшем, используя полученную информацию, будут работать над возвращением гражданских украинцев домой.

Как именно будут достигаться поставленные цели государственного проекта

  1. На сайте проекта постоянно будут публиковать информацию об осужденных российских агентов, предателей и коллаборационистов, согласившихся на обмен в Россию. Параллельно Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, ГУРом, СБУ и Секретариатом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека будет вестись постоянная совместная информационная кампания, чтобы показать украинскому обществу, к чему приводит сотрудничество с врагом;
     
  2. Благодаря информационной кампании граждане узнают:
  • о возможности прекратить сотрудничество с врагом на определенных условиях;
  • как сообщить правоохранителям о вражеских агентах в своем окружении, чтобы предотвратить дальнейшие преступления.
Отмечалось, что возможность попасть в Россию в рамках обмена имеют "маленькие Медведчуки", как предатели Украины. Главное управление разведки Минобороны Украины не комментирует конкретные цифры и условия обмена, поскольку процесс возвращения украинцев является сложным.
Автор: Ірина Марціяш