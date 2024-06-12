"Достижение мира требует участия, диалога всех сторон": что известно о проекте коммюнике Саммита
Источник:"Радио Свобода"
В проекте коммюнике Саммита мира в Швейцарии может говориться, что к будущим мирным переговорам должны быть привлечены "представители всех сторон". Это возможно после достижения договоренностей по ядерной безопасности, продовольственной безопасности и возвращению военнопленных и похищенных детей.
Именно эти три пункта Украина определила из формулы мира как такие, что рассмотрят на Саммите мира. Проект коммюнике с Саммита оказался в распоряжении журналистов, однако они убеждают – он не окончательный и может быть изменен перед одобрением.
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О чем может говориться в проекте коммюнике Саммита мира
Мы считаем, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили принять конкретные шаги в будущем в вышеупомянутых сферах с дальнейшим привлечением представителей всех сторон. Устав Организации Объединенных Наций, в частности принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств, может и будет служить основой в достижении всестороннего, справедливого и прочного мира в Украине,
– говорится в проекте.
В документе, которым располагают журналисты, упоминание о представителях России заменили на "все стороны". Более того, вместо формулировки "война России" написали "российская агрессия".
Кстати, агентство Bloomberg сообщало, ссылаясь на проект документа, что Саммит мира в Швейцарии должен стать основой для будущих переговоров между Украиной и Россией после достижения соглашений.
Коротко о Саммите мира в Швейцарии
- Саммит мира в Швейцарии пройдет 15 – 16 июня 2024 года в швейцарском городе Бюргеншток.
- Президент Швейцарии Виола Амгерд 10 июня заявила, что 90 стран и организаций подтвердили участие в Саммите мира. Зато приглашений разослали ориентировочно 160.
- Однако уже на следующий день несколько дипломатов стран ЕС, которые знакомы с ходом подготовки Саммита в Швейцарии, не уполномочены давать официальные комментарии СМИ, на условиях анонимности сообщили изданию, что в Саммите примут участие не 93 страны и организации, а 78.