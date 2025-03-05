"Птахи Мадяра" и "К-2": присоединиться к пятерке лучших подразделений БпЛА можно через Дію

Рекрутинг в Линию дронов недавно запустили в Дії. Это президентская инициатива, которая объединила пять наиболее эффективных подразделений БПЛА – "K-2", "Птахи Мадяра", "Ахиллес", "РАРОГ", "Феникс". 24 Канал рассказывает о ней подробнее.

Линия дронов должна масштабировать самые эффективные беспилотные системы Сил обороны. Цель – создать killzone глубиной 10 – 15 километров, где враг не сможет двигаться без потерь, предоставлять пехоте постоянное воздушное сопровождение и прикрытие, а также выявлять и уничтожать цели еще до того, как они приблизятся к нашим позициям.

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Как присоединиться к лучшим дронщикам через Дію

По словам Михаила Федорова, пятерка подразделений организована эффективно, там заботятся о жизни военных.

Линия дронов – это новый этап интеграции БПЛА в оборону Украины. Проект усилит пехотные подразделения благодаря разведке, поражению по вражеским целям и информированию о состоянии дел на поле боя в режиме реального времени. И расширит возможности беспилотных подразделений.

К Линии дронов могут присоединиться военные, гражданские, а также те, кто ушел в СОЧ. Можно выбрать желаемую должность и подразделение, ориентируясь на его результаты и командование.

Важно! Узнать больше о Линии дронов можно здесь.

Как работает рекрутинг в Линию дронов в Дії:

Зайдя в Дію, выберите Сервисы – Линия дронов. Там можно узнать информацию о подразделении, его опыте, посмотреть статистику поражений.

Укажите желаемую специальность и подразделение.

Отправьте заявление.

После этого вам перезвонят, назначат собеседование и помогут оформить документы.

Среди доступных направлений есть пилот FPV, разведывательный коптер, разведывательное крыло, ударное крыло, ночной бомбер, наземная группа обслуживания, дешифровка и аналитика, инженерия / техника / ремонт.

За первые дни работы услуги через Дію поступили десятки заявлений от рекрутов. Самая популярная специальность – оператор БПЛА DJI Mavic.