Зеленский рассказал, как и с кем ведет переговоры о создании противоракетной системы "Фрейя"

Владимир Зеленский заявил, что украинский проект "Фрейя" может стать основой общей европейской системы противоракетной обороны. Для этого Украина уже сотрудничает с 10 государствами и 12 оборонными компаниями.

Соответствующее заявление президент Украины сделал во время совещания послов в Киеве 3 августа.

Что сказал Зеленский о переговорах по "Фрейе"?

Одним из самых страшных последствий российской войны против Украины, а также следствием иранской тактики является то, что потенциальный агрессор в мире видит, что баллистика может нанести ущерб жизни. Следовательно, глобальная баллистическая угроза будет расти. И должны расти все возможности противоракетной защиты. Наша "Фрейя" может стать общей для Европы системой, которая обеспечит интегрированную защиту. "Фрейя" будет быстро внедряться в производство и проверена в боевых условиях,

– заявил Зеленский.

По его словам, Украина способна самостоятельно производить ракету и пусковую установку, однако для создания полноценной противоракетной системы необходимо сотрудничество с европейскими странами и компаниями, располагающими радарами, датчиками и другими необходимыми технологиями.

Президент сообщил, что на данный момент уже достигнуты договоренности в рамках антибаллистической коалиции, в которую входят Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания, а также 12 компаний-производителей.

"Антибаллистическая коалиция и проект "Фрейя" открыты для присоединения других участников, способных действительно укрепить общеевропейскую безопасность", – подчеркнул глава государства.

Он также призвал украинских дипломатов сделать реализацию проекта одним из приоритетов своей работы и активнее вести переговоры с международными партнерами о совместном производстве вооружения.

По словам Зеленского, к антибаллистической коалиции могут присоединиться и государства, не имеющие собственного производства соответствующих систем, но готовые укреплять потенциал проекта, в частности путем поставок противоракет для комплексов Patriot.

Напомним, заместитель секретаря Рады национальной безопасности и обороны Украины Давид Алоян заявил, что Киев хочет, что прототип европейской системы противоракетной обороны Freyja был готов уже в первой половине 2027 года.