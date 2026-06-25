Об этом в интервью рассказал Ярослав Яцкив – председатель Ученого совета Главной астрономической обсерватории НАН Украины, академик НАН Украины.

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Что известно?

Академик Ярослав Яцкив отмечает, что полномасштабная война поставила перед украинской наукой ряд новых вызовов. Речь идет не только о физических разрушениях и ограничениях международного сотрудничества, но и о потере части научной инфраструктуры, которая десятилетиями использовалась для проведения фундаментальных исследований.

В частности, одним из последствий российской агрессии стала невозможность дальнейшего использования Высокогорной наблюдательной базы на пике Терскол, которая долгое время была важной составляющей научной инфраструктуры Главной астрономической обсерватории НАН Украины и использовалась для реализации международных научных программ.

Именно поэтому одним из приоритетов проекта SPACE определено создание новых возможностей для развития космических исследований, адаптационной физиологии, нейронаук и других направлений, развивающихся на базе ГАО НАН Украины и Международного центра астрономических и медико-экологических исследований НАН Украины.

В рамках реализации проекта ГАО НАН Украины должна получить новую научную и конференционную инфраструктуру общей площадью 2345 кв. м. В её состав войдут лаборатории, конференц-залы, помещения для просветительских программ и пространства для проведения международных научных мероприятий. Стоимость инфраструктуры, которая будет передана Обсерватории НАН Украины, составит не менее 150 миллионов гривен.

По замыслу авторов концепции, новая инфраструктура должна способствовать развитию международного сотрудничества, возвращению украинских ученых из-за рубежа, привлечению молодых исследователей и реализации новых междисциплинарных проектов.

Отдельным направлением работы центра станет исследование и апробация программ длительного восстановления людей, подвергшихся воздействию хронического стресса и перенагрузок. В частности, речь идет о научном сопровождении программ для ветеранов, военнослужащих и других категорий граждан, нуждающихся в длительном восстановлении.

Ярослав Яцкив также напоминает, что земельный участок остается в государственной собственности и постоянном пользовании Национальной академии наук Украины. Концепция не предусматривает изменения целевого назначения территории и не предполагает жилой застройки. Все расходы на реализацию проекта финансируются инвестором и не требуют привлечения средств государственного бюджета. С полной презентацией концепции центра SPACE можно ознакомиться на сайте ГАО НАН Украины.