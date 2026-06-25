Про це в інтерв'ю розповів Ярослав Яцків – голова Вченої ради Головної астрономічної обсерваторії НАН України, академік НАН України.

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Що відомо?

Академік Ярослав Яцків зазначає, що повномасштабна війна поставила перед українською наукою низку нових викликів. Йдеться не лише про фізичні руйнування та обмеження міжнародної співпраці, а й про втрату частини наукової інфраструктури, яка десятиліттями використовувалася для проведення фундаментальних досліджень.

Зокрема, одним із наслідків російської агресії стала неможливість подальшого використання Високогірної спостережної бази на піку Терскол, яка тривалий час була важливою складовою наукової інфраструктури Головної астрономічної обсерваторії НАН України та використовувалася для реалізації міжнародних наукових програм.

Саме тому одним із пріоритетів проєкту SPACE визначено створення нових можливостей для розвитку космічних досліджень, адаптаційної фізіології, нейронаук та інших напрямів, що розвиваються на базі ГАО НАН України та Міжнародного центру астрономічних та медико-екологічних досліджень НАН України.

У межах реалізації проєкту ГАО НАН України має отримати нову наукову та конференційну інфраструктуру загальною площею 2345 кв. м. До її складу увійдуть лабораторії, конференц-зала, приміщення для просвітницьких програм та простори для проведення міжнародних наукових заходів. Вартість інфраструктури, яка буде передана Обсерваторії НАН України, становитиме щонайменше 150 мільйонів гривень.

За задумом авторів концепції, нова інфраструктура має сприяти розвитку міжнародної співпраці, поверненню українських науковців з-за кордону, залученню молодих дослідників та реалізації нових міждисциплінарних проєктів.

Окремим напрямом роботи центру стане дослідження та апробація програм довготривалого відновлення людей, які зазнали наслідків хронічного стресу та наднавантажень. Зокрема, йдеться про науковий супровід програм для ветеранів, військовослужбовців та інших категорій громадян, які потребують тривалого відновлення.

Ярослав Яцків також нагадує, що земельна ділянка залишається у державній власності та постійному користуванні Національної академії наук України. Концепція не передбачає зміни цільового призначення території та не передбачає житлової забудови. Усі витрати на реалізацію проєкту фінансуються інвестором і не потребують залучення коштів державного бюджету. З повною презентацією концепції центру SPACE можна ознайомитися на сайті ГАО НАН України.