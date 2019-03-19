13:20
19 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Какой уважаемый орган Бастрыкин не нашел у Путина. Мнения россиян о Крыме
      Вєсті Кремля
      22:01, 18 марта
      Вести.UA: Что общего у кумы Путина и курицы. Бойко придумал, как угодить народу
      Вєсті.UA
      19:36, 18 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Проект приказа о росте тарифа на грузоперевозки провалился на общественных слушаниях

      19 Читати новину українською
      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / vcrti.com.ua

      Лишь четверо из более чем трехсот участников, принявших участие в обсуждении проекта приказа Мининфраструктуры, которым, в частности, предполагается поднять тарифы на грузоперевозки на 14,2%, поддержали данный документ.

      Об этом стало известно в результате о голосования, которое проходит на интернет-странице министерства.

      Как ранее сообщалось, повышение тарифов ударит по аграрной и металлургической отраслям. Перевозчикам придется повышать себестоимость производства, что приведет к сокращению объемов поставок. Экономика из-за этого может недополучить три процента ВВП. Промышленники, в частности, аграрии и металлурги, уже выступили против данной индексации.

      С подобным заявлением выступили также Американская торговая палата и Европейская Бизнес Ассоциация.

      В частности, Американская торговая палата настаивает на создании рабочей группы по вопросу увеличения "Укрзализницей" тарифа на грузоперевозки на 14,2% в 2019 году.

      По данным ассоциации, предложение УЗ увеличить тарифы существенно повысит и расходы компаний более чем на 10 млрд гривен.

      В экспертных кругах, экономический обоснованный тариф называют в 7-8%, а не 14,2% как предлагается "Укрзализницей".

      Не поддержала индексацию тарифов и Государственная регуляторная служба (ГРС).

      Как заявила глава ГРС Ксения Ляпина, в ближайшие несколько дней экспертная группа из представителей УЗ, а также заинтересованных отраслевых предприятий, выработает компромиссный вариант.

      "На мой взгляд, должна быть прозрачность тарифных решений со стороны "Укрзализницы", прогнозируемость тарифов. Поэтому предлагаю создать экспертную рабочую группу при Министерстве инфраструктуры, с представителями УЗ, а также ассоциациями, представляющими бизнес, и затем принять единое решение…" – подчеркнула Ляпина.

      blog_ava
      Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
      сегодня
      3467
      Теги: Укрзализниця Министерство инфраструктуры
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лина Костенко – биография несгибаемой писательницы, которая стала живым классиком в литературе
      сегодня , 12:30 Лина Костенко – биография несгибаемой писательницы, которая стала живым классиком в литературе
      2477
      Россию пугает военно-техническое сотрудничество Украины и Китая
      сегодня , 12:00 Россию пугает военно-техническое сотрудничество Украины и Китая
      Злой Одессит 2444
      Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      сегодня , 09:00 Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      126
      Діти, масажисти, охоронці та водії: як близьке оточення топ-політиків стає можновладцями
      сегодня , 11:30 Діти, масажисти, охоронці та водії: як близьке оточення топ-політиків стає можновладцями
      Дмитро Гнап 96
      Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
      сегодня , 11:01 Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
      Оксана Вербіцька 3467
      Власть возьмется расследовать откуда у украинцев деньги на покупку авто
       3 февраля 2012 , 12:39 226
      "Приватбанк" на несколько дней может приостановить работу, – журналист
       18 декабря 2016 , 16:11 9
      Фондовые операции будут облагать налогом по-новому
       1 февраля 2013 , 17:30
      Эксперт: Россия не готова к новой газовой войне
       4 февраля 2013 , 21:35 6
      Прокуратура обнаружила в "Укравтодоре" нарушений на 133 млн. грн.
       10 июня 2014 , 15:14
      НБУ объясняет замедление инфляции остановкой девальвации гривны
       9 июля 2014 , 21:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук