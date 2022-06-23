Проевропейское правительство Болгарии уходит в отставку: премьер обвиняет мафию и Россию
Источник:Politico
Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству страны. Премьер-министр Кирилл Петков обвиняет в таком решении местную мафию и Россию.
Петков возглавил болгарское правительство всего полгода назад. Он представлял активную проевропейскую позицию и выступал за НАТО.
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Правительству Петкова вынесли вотум недоверия
По информации "Свободна Европа", в парламенте Болгарии состоялось голосование по вынесению вотума недоверия Кабмину во главе с премьер-министром Кириллом Петковым. "За" проголосовали 123 депутата из 239, в том числе:
- ГЕРБ-СДС – 59 депутатов;
- ДПС – 33;
- ИТН – 19;
- "Возрождение" – 12.
Против были 116 депутатов от партий "Продолжаем изменения", БСП, "Демократической Болгарии", а также шестерых из ИТН и одного от ДПС.
Кабмину Болгарии вынесли вотум недоверия / Фото "Свободна Европа"
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Вероятной причиной отставки правительства может быть активная борьба Петкова с коррупцией
Депутаты обвиняют Петкова и Кабмин в недостаточных усилиях по борьбе с инфляцией и другим вопросам финансовой политики. Также спорным вопросом стали дебаты о том, должна ли Болгария поддержать стремление Северной Македонии стать кандидатом в члены Евросоюза. По мнению некоторых аналитиков, на решение парламента повлияло стремление Петкова бороться с коррупцией.
Ранее Петков заявлял, что причиной подготовки вотума недоверия стала угроза раскрытия крупных коррупционных схем, в которых могли быть замешаны болгарские политики. Несмотря на многолетние связи страны с СССР, а после его распада и с Россией, Петков полностью поддержал позицию ЕС и НАТО по поводу войны в Украине.
В частности, премьер уволил министра обороны Стефана Янева, который отказывался называть российское вторжение войной и предпочитал кремлевский термин "спецоперация". Также Петков поддержал санкции Евросоюза против России и пообещал помощь ВСУ.
Главную роль в инициативе вынесения вотума недоверия действующему правительству сыграл глава оппозиционной партии ГЕРБ и бывший премьер Болгарии Бойко Борисов. Ранее правительство Петкова даже пыталось его арестовать из-за вероятной причастности к коррупции в больших объемах. Однако суд освободил Борисова без предъявления обвинений, сославшись на процедурные неточности.
Пока неизвестно, кто будет формировать новое правительство и состоятся ли досрочные выборы. По мнению политологов, после отставки правительства Петкова о себе заявят более пророссийские силы, например ультраправая партия "Возрождение". Это может подвергнуть угрозе планы Болгарии присоединиться к еврозоне и отказаться от российских нефти и газа до 2024 года.Интересно! Борисов возглавлял правительство Болгарии большую часть прошедшего десятилетия. Он известен своими близкими связями с президентом России Владимиром Путиным. Экс-премьер даже подарил кремлевскому диктатору щенка болгарской овчарки.
Петков обвиняет в вотуме недоверия мафию и Россию
Петков положил вину в объявлении его правительству вотума недоверия непосредственно на Россию и мафию его собственной страны. Премьер пришел к власти всего полгода назад. Он обещал бороться с коррупцией и подтолкнул страну к очень сильной позиции против России после вторжения в Украину.
Это голосование – это один крохотный шаг на очень длинном пути, ожидающем нас впереди. Я обещаю, что мы продолжим борьбу за возвращение страны, и когда-нибудь у нас будет Болгария без кукловодов, без мафии – нормальная европейская страна,
– заявил Петков.
Болгарский премьер среди имен людей, добившихся отставки его правительства, назвал и российского посла в Софии. Он обвинил страну-агрессора во влиянии на вынесение вотума недоверия через депутатов из болгарской партии "Возрождение".