Проевропейское правительство Болгарии уходит в отставку: премьер обвиняет мафию и Россию

Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству страны. Премьер-министр Кирилл Петков обвиняет в таком решении местную мафию и Россию.

Петков возглавил болгарское правительство всего полгода назад. Он представлял активную проевропейскую позицию и выступал за НАТО.

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Правительству Петкова вынесли вотум недоверия

По информации "Свободна Европа", в парламенте Болгарии состоялось голосование по вынесению вотума недоверия Кабмину во главе с премьер-министром Кириллом Петковым. "За" проголосовали 123 депутата из 239, в том числе:

ГЕРБ-СДС – 59 депутатов;

ДПС – 33;

ИТН – 19;

"Возрождение" – 12.

Против были 116 депутатов от партий "Продолжаем изменения", БСП, "Демократической Болгарии", а также шестерых из ИТН и одного от ДПС.



Кабмину Болгарии вынесли вотум недоверия / Фото "Свободна Европа"

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Вероятной причиной отставки правительства может быть активная борьба Петкова с коррупцией

Депутаты обвиняют Петкова и Кабмин в недостаточных усилиях по борьбе с инфляцией и другим вопросам финансовой политики. Также спорным вопросом стали дебаты о том, должна ли Болгария поддержать стремление Северной Македонии стать кандидатом в члены Евросоюза. По мнению некоторых аналитиков, на решение парламента повлияло стремление Петкова бороться с коррупцией.

Ранее Петков заявлял, что причиной подготовки вотума недоверия стала угроза раскрытия крупных коррупционных схем, в которых могли быть замешаны болгарские политики. Несмотря на многолетние связи страны с СССР, а после его распада и с Россией, Петков полностью поддержал позицию ЕС и НАТО по поводу войны в Украине.

В частности, премьер уволил министра обороны Стефана Янева, который отказывался называть российское вторжение войной и предпочитал кремлевский термин "спецоперация". Также Петков поддержал санкции Евросоюза против России и пообещал помощь ВСУ.

Главную роль в инициативе вынесения вотума недоверия действующему правительству сыграл глава оппозиционной партии ГЕРБ и бывший премьер Болгарии Бойко Борисов. Ранее правительство Петкова даже пыталось его арестовать из-за вероятной причастности к коррупции в больших объемах. Однако суд освободил Борисова без предъявления обвинений, сославшись на процедурные неточности.

Пока неизвестно, кто будет формировать новое правительство и состоятся ли досрочные выборы. По мнению политологов, после отставки правительства Петкова о себе заявят более пророссийские силы, например ультраправая партия "Возрождение". Это может подвергнуть угрозе планы Болгарии присоединиться к еврозоне и отказаться от российских нефти и газа до 2024 года.

Петков обвиняет в вотуме недоверия мафию и Россию

Борисов возглавлял правительство Болгарии большую часть прошедшего десятилетия. Он известен своими близкими связями с президентом России Владимиром Путиным. Экс-премьер даже подарил кремлевскому диктатору щенка болгарской овчарки.

Петков положил вину в объявлении его правительству вотума недоверия непосредственно на Россию и мафию его собственной страны. Премьер пришел к власти всего полгода назад. Он обещал бороться с коррупцией и подтолкнул страну к очень сильной позиции против России после вторжения в Украину.

Это голосование – это один крохотный шаг на очень длинном пути, ожидающем нас впереди. Я обещаю, что мы продолжим борьбу за возвращение страны, и когда-нибудь у нас будет Болгария без кукловодов, без мафии – нормальная европейская страна,

– заявил Петков.

Болгарский премьер среди имен людей, добившихся отставки его правительства, назвал и российского посла в Софии. Он обвинил страну-агрессора во влиянии на вынесение вотума недоверия через депутатов из болгарской партии "Возрождение".

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