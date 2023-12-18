Инцидент произошел недалеко от села Бережаны Львовской области. Известно, что в результате ДТП есть пострадавшие.

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Как объехать место ДТП

Патрульная полиция Львовщины предупредила водителей, что из-за аварии на 546 километре автодороги Киев – Чоп движение для транспорта заблокировано обеими полосами. На месте происшествия работают все необходимые службы.

Патрульные организовали объезд через село Пасеки-Зубрицкие и село Подборцы.

Вскоре в полиции сообщили, что на заблокированном участке трассы устроили реверсное движение и призвали соблюдать ПДД.

На трассе Киев – Чоп столкнулись несколько автомобилей / Фото Патрульная полиция Львовщины

Масштабное ДТП с участием военных на трассе Киев – Чоп

16 декабря днем во Львовской области произошла страшная авария. На трассе Киев – Чоп в селе Сможе столкнулись грузовик Volvo и автомобиль Ford Focus на военных номерах. Это ДТП унесло жизни четырех человек, среди них – военные: полковник, подполковник и солдат Государственной специальной службы транспорта. Также погибла пассажирка Ford Focus. Водитель грузовика получил острую реакцию на стресс.

Известно, что ДБР начала расследование по факту гибели трех военнослужащих и гражданского в ДТП во Львовской области.

По предварительным данным, находившийся за рулем военный не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В тот момент там двигался грузовик с автоприцепом.