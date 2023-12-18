Інцидент трапився неподалік села Бережани, що на Львівщині. Відомо, що внаслідок ДТП є потеріпілі

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Як об'їхати місце ДТП

Патрульна поліція Львівщини попередила водіїв, що через аварію на 546 кілометрі автодороги Київ – Чоп рух для транспорту заблоковано обома смугами. На місці події працюють усі необхідні служби.

Патрульні організували об'їзд через село Пасіки-Зубрицькі та село Підбірці.

Згодом у поліції повідомили, що на заблокованій ділянці траси влаштували реверсний рух і закликали дотримуватися ПДР.

На трасі Київ – Чоп зіштовхнулися кілька автівок / Фото Патрульна поліція Львівщини

Масштабна ДТП за участі військових на трасі Київ – Чоп

16 грудня вдень на Львівщині трапилася страшна аварія. На трасі Київ – Чоп у селі Сможе зіткнулися вантажівка Volvo та легковий автомобіль Ford Focus на військових номерах. Ця ДТП забрала життя чотирьох людей, серед них – військові: полковник, підполковник та солдат Державної спеціальної служби транспорту. Також загинула пасажирка Ford Focus. Водій вантажівки отримав гостру реакцію на стрес.

Відомо, що ДБР розпочала розслідування за фактом загибелі трьох військовослужбовців і цивільного у ДТП на Львівщині.

За попередніми даними, військовий, що був за кермом, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. У той момент там рухалась вантажівка з автопричепом.