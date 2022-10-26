С 26 октября проезд в любом общественном транспорте Киева можно оплатить картой

Отныне киевляне могут оплатить проезд банковской картой. Эта функция заработала на всех видах общественного транспорта с 26 октября.

Подключение маршрутов наземного транспорта начали еще 10 дней назад. И уже сегодня оно начало функционировать.

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Как оплачивать проезд картой

Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору.

Сервис позволяет пользоваться также и приложением "Киев Цифровой", и "Картой киевлянина". Стоимость разовой поездки при оплате банковской картой – 8 гривен.

При этом, когда на линии будет проводиться контроль оплаты проезда, достаточно назвать сотруднику "Киевпасстранса" последние 4 цифры своей карты, чтобы транзакцию можно было идентифицировать. Или же показать списание в любом банковском приложении.

Чтобы пользоваться транспортом бесплатно, на вашей "Карте киевлянина" должна быть подключена и активирована соответствующая льгота.

Справка! Городское приложение "Киев Цифровой" предоставляет сервис пополнения транспортной карты и покупки QR-билетов. По номеру и пин-коду транспортную карту можно привязать к приложению, чтобы пополнять ее с банковской карты в любой момент.

Оплата проезда QR-билетами производится в "Киев Цифровой" с экрана смартфона. В приложении можно приобрести билет для другого пользователя. Чтобы отправить QR-билет на электронную почту или в удобный мессенджер, нужно только нажать кнопку "Поделиться билетом".