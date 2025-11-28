Какой будет погода в конце 2025 года: синоптик ответил, чего ожидать в декабре

Сильных морозов в конце 2025 года не будет. В декабре в основном будет преобладать аномально теплая и достаточно устойчивая погода. Ощутимое снижение температуры возможно лишь в конце месяца.

Соответствующую информацию рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью "Телеграфу".

Какая погода будет до конца 2025 года?

Первая декада декабря будет теплой. Во второй декаде месяца температура воздуха также будет превышать норму. В связи с этим, по словам синоптика, появления стабильного снежного покрова в этот период ожидать не стоит.

Уже в третьей декаде декабря, как говорит Игорь Кибальчич, температура воздуха скорее всего будет приближаться к средней норме и во многих областях будут незначительные морозы и осадки в виде мокрого снега, местами – с дождем.

Несмотря на вышеупомянутые условия в большинстве регионов, отмечается, что в южной части страны и на Закарпатье, по-прежнему, будет сохраняться достаточно высокая температура воздуха, а также продолжение метеорологической осени.

То есть в целом в декабре будет аномально теплая и устойчивая погода, среднемесячная температура будет на 1 – 3 градусов выше нормы. В большинстве областей осадков будет мало, а большинство из них охватят дождь и морось.

Что ждать от погоды зимой?