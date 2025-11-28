Какой будет погода в конце 2025 года: синоптик ответил, чего ожидать в декабре
- В декабре 2025 года ожидается аномально теплая погода без сильных морозов, с ощутимым снижением температуры лишь в конце месяца.
- В южной части страны и на Закарпатье, вероятно, сохранится высокая температура, а большинство осадков будут в виде дождя и мороси.
Сильных морозов в конце 2025 года не будет. В декабре в основном будет преобладать аномально теплая и достаточно устойчивая погода. Ощутимое снижение температуры возможно лишь в конце месяца.
Соответствующую информацию рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью "Телеграфу".
Какая погода будет до конца 2025 года?
Первая декада декабря будет теплой. Во второй декаде месяца температура воздуха также будет превышать норму. В связи с этим, по словам синоптика, появления стабильного снежного покрова в этот период ожидать не стоит.
Уже в третьей декаде декабря, как говорит Игорь Кибальчич, температура воздуха скорее всего будет приближаться к средней норме и во многих областях будут незначительные морозы и осадки в виде мокрого снега, местами – с дождем.
Несмотря на вышеупомянутые условия в большинстве регионов, отмечается, что в южной части страны и на Закарпатье, по-прежнему, будет сохраняться достаточно высокая температура воздуха, а также продолжение метеорологической осени.
То есть в целом в декабре будет аномально теплая и устойчивая погода, среднемесячная температура будет на 1 – 3 градусов выше нормы. В большинстве областей осадков будет мало, а большинство из них охватят дождь и морось.
Что ждать от погоды зимой?
Ранее синоптик сообщал, что зима 2025 – 2026 годов, вероятно, будет умеренно теплой. Ожидается больше осадков, чем в прошлом году. Снег и дождь будут выпадать примерно одинаково. Дней со снегом будет больше, чем прошлой зимой.
До этого сообщали, что осадков в первый месяц зимы все же стоит ожидать достаточно много. Они будут в виде мокрого снега. Предупреждали, что уже к концу второй декады декабря в Украине возможно похолодание.