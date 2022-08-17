Есть два возможных сценария, – в МВД рассказали о подготовке россиян к обороне на Херсонщине

Россия сконцентрировала на Юге большое количество своих войск. В целом существует два возможных сценария поведения армии оккупантов в Херсонской области.

Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Он отметил, что потеря Юга для оккупантов будет чрезвычайно большим ударом.

Кстати Карма в действии: оккупант вылез на дерево, чтобы снять сине-желтую ленту, но оно его не выдержало.

"Есть два возможных сценария"

Смирнов считает, что россияне будут готовиться к обороне на Юге. Ведь сейчас оккупанты находятся на определенной развилке.

Есть два возможных сценария. Первый – просто перейти сразу к обороне. Второй – постараться еще отбросить Вооруженные Силы Украины вглубь непосредственно в Запорожскую, Николаевскую области и захватить полностью всю административную границу Херсонской области,

– сказал советник главы МВД.

По его словам, оккупанты уже осуществили на Юге несколько разведок боем. К тому же в последние 1,5 – 2 недели очень активизировались там вражеские беспилотные летательные аппараты. оккупанты разведывают наши боевые возможности и позиции.

Смирнов о двух возможных сценариях поведения россиян в Херсонской области: смотрите видео

"Потеря Юга для оккупантов будет большим ударом"

Смирнов отметил, что на Юге находится очень большое количество российских войск. Враг сконцентрировал там около 60% всего личного состава, ныне непосредственно на территории Украины.

Для них на самом деле это очень символическая история. Потому что потеря Юга будет для них очень большим ударом,

– отметил он.

Поэтому, по мнению советника главы МВД, есть два возможных варианта развития событий. Первый – это контрнаступление Вооруженных Сил Украины. А россияне будут отступать, чтобы сохранить свой потенциал для дальнейших возможных штурмовых действий или сконцентрироваться на Востоке.

Второй вариант, по его словам, лучше для нас и хуже для российской федерации. Согласно им, оккупанты могут забрать свое командование и перебросить его на левый берег, но оставить достаточно большие войска. И этих людей могут поставить на так называемый алтарь.

Они не будут давать возможность отступать непосредственно своим войскам. И там будет некий инстинкт загнанного зверя,

– заявил Смирнов.

Он считает, что с большой вероятностью во время контрнаступления наших защитников враг будет сдаваться. И мы сможем хорошо пополнить наш обменный фонд.

Пока же, добавил советник главы МВД, нам нужно достаточно осторожно совершать контрнаступления. Следует и дальше готовиться, в частности, отрабатывая по мостам, российским складам с боеприпасами, по их командным пунктам и тылу.

Ситуация на Юге: что известно

После того, как ВСУ попали в Каховский мост Херсонской области, он стал непригодным к использованию. Теперь у россиян полностью нарушилась автомобильная логистика.

Россия перебрасывает свой военный руководящий состав с правобережья на левобережье Херсонщины. Председатель Херсонского областного совета Юрий Соболевский отметил, что такое преждевременное бегство военного руководства россии очень "круто" скажется на личном составе оккупантов.

Вооруженные Силы Украины в ночь на 14 августа, похоже, еще раз отработали по Антоновскому мосту в Херсоне. В социальных сетях появились видео ударов по стратегическому мосту через реку Днепр.

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