Ветрено, почти без осадков и до +27: прогноз погоды на 1 июля

Второй месяц лета начнется облачной погодой с прояснениями. Кое-где во вторник, 1 июля, ожидают жару до +27.

А ветреная погода пока не думает отступать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 1 июля

Синоптики прогнозируют, что вторник пройдет на большинстве территории Украины без осадков.

Лишь на северо-востоке страны местами будет небольшой кратковременный дождь.

Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду, днем в северо-восточной части местами возможны порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет 10 – 15 градусов тепла, а в южной части – до 18.

Днем ожидается 18 – 23, а на юге страны и Закарпатье до 27 градусов.

В Карпатах ночью 5 – 10, а днем 14 – 19 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 1 июля 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в областных центрах