Ветрено, почти без осадков и до +27: прогноз погоды на 1 июля
Второй месяц лета начнется облачной погодой с прояснениями. Кое-где во вторник, 1 июля, ожидают жару до +27.
А ветреная погода пока не думает отступать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 1 июля
Синоптики прогнозируют, что вторник пройдет на большинстве территории Украины без осадков.
Лишь на северо-востоке страны местами будет небольшой кратковременный дождь.
Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду, днем в северо-восточной части местами возможны порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет 10 – 15 градусов тепла, а в южной части – до 18.
Днем ожидается 18 – 23, а на юге страны и Закарпатье до 27 градусов.
В Карпатах ночью 5 – 10, а днем 14 – 19 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 1 июля 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +20...+22;
- Ужгород +24...+26;
- Львов +21...+23;
- Ивано-Франковск +21...+23;
- Тернополь +21...+23;
- Черновцы +21...+23;
- Хмельницкий +20...+22;
- Луцк +21...+23;
- Ровно +20...+22;
- Житомир +20...+22;
- Винница +21...+23;
- Одесса +23...+25;
- Николаев +24...+26;
- Херсон +24...+26;
- Симферополь +23...+25;
- Кропивницкий +21...+23;
- Черкассы +20...+22;
- Чернигов +19...+21;
- Сумы +19...+21;
- Полтава +20...+22;
- Днепр +21...+23;
- Запорожье +23...+25;
- Донецк +21...+23;
- Луганск +20...+22;
- Харьков +20...+22.