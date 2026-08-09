Дожди и облака накроют Украину: прогноз погоды на 10 августа

Погода в понедельник, 10 августа, будет облачной. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а в ряде областей пройдут грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какая будет погода 10 августа?

Погода в Украине будет переменной облачностью. Синоптики сообщили, что осадков не будет, только на юго-востоке страны днем местами пройдут кратковременный дождь и гроза.

Ветер будет северо-восточным, в западных областях – южным, и будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, днем – 24–29 градусов. На юге и юго-востоке страны ночью температура составит 16–22 градуса, а днем – 28–33.

Какая температура воздуха в областных центрах?

Киев +24…+26;

Ужгород +29…+31;

Львов +25…+27;

Ивано-Франковск +24…+26;

Тернополь +22…+24;

Черновцы +25…+27;

Хмельницкий +23…+25;

Луцк +23…+25;

Ровно +24…+26;

Житомир +23…+25;

Винница +23…+25;

Одесса +27…+29;

Николаев +30…+32;

Херсон +28…+30;

Симферополь +28…+30;

Кропивницкий +27…+29;

Черкассы +25…+27;

Чернигов +23…+25;

Сумы +24…+26;

Полтава +26…+28;

Днепр +26…+28;

Запорожье +28…+30;

Донецк +29…+31;

Луганск +29…+31;

Харьков +26…+28.



Погода в Украине 10 августа / Карта Укргидрометцентра

Что еще известно о погоде в Украине?

Следующая неделя в Украине начнется с преимущественно спокойной погоды. Температура воздуха будет близка к привычным для августа значениям, а местами ожидаются осадки.

Кратковременные дожди и грозы возможны 11 августа лишь местами в западных и северных областях. Это связано с прохождением там небольшого малоактивного атмосферного фронта.

Сильной жары на следующей неделе не ожидается. Температурный фон будет соответствовать типичным августовским показателям, а именно: +15...+22 градуса ночью и +27...+33 градуса днем.