Дожди продлятся несколько дней: стоит ли ждать сухой погоды в ближайшее время

В ближайшие дни в Украине ожидается переменчивая погода. Температура воздуха существенно не изменится, но осадки пока не прекратятся в украинских регионах.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

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Какую погоду ожидать в ближайшие дни?

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 10 июля, в большинстве областей будут идти кратковременные, местами грозовые дожди. Осадков не ожидается только ночью, в основном в северных и центральных регионах.

В то же время на Левобережье местами прогнозируются значительные дожди, а в отдельных районах возможен град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Погода 10 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Неустойчивая погода сохранится и в выходные, 11 и 12 июля. Ночью местами ожидаются небольшие дожди, которые днем усилятся до умеренных. Также возможны грозы.

Погода 11 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Погода 12 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Ветер будет преобладать западного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Какую прогнозируют температуру?

Синоптики сообщили, что температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах +9…+17 градусов, а днем составит +17...+25 градусов.

Теплее всего будет на юге и востоке страны, где воздух прогреется до +28 градусов.

Напомним, что в настоящее время погоду в Украине определяет холодный атмосферный фронт. Таким образом, до конца текущей недели среднесуточная температура будет на 2 – 3 градуса ниже климатической нормы.