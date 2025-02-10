Солнечно, но не тепло: прогноз погоды в Украине на 11 февраля

Погода во вторник, 11 февраля, будет морозной. В Украине зима продолжает напоминать о себе. На большинстве территории будет сохраняться минусовая температура, на небе временами будет появляться солнце, но осадков не прогнозируется.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 11 февраля

Синоптики прогнозируют, что 11 февраля в Украине будет облачная погода с прояснениями. Снега или дождя не будет ни в одной области. На северо-востоке местами возможна гололедица. Ожидается также ветер с востока и северо-востока, его скорость будет достигать 3 – 8 метров в секунду.

Ночью средняя температура воздуха ожидается в диапазоне 7 – 12 градусов мороза, а днем столбики термометра будут показывать от -1 до -6 градусов.

На западе и юге страны прогнозируется от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На Закарпатье ночью температура может достигать от 4 до 9 градусов мороза, а днем – от 3 до 8 градусов тепла. В Карпатах будет 1 – 6 градусов мороза днем и до -10...-15 градусов ночью.

Какой будет погода в областных центрах

Киев -4...-2;

Ужгород +5...+7;

Львов -1...+1;

Ивано-Франковск 0...+2;

Тернополь -1...+1;

Черновцы -1...+1;

Хмельницкий 0...+2;

Луцк -3...-1;

Ровно 0...-2;

Житомир -3...-1;

Винница -3...-1;

Одесса -1...+1;

Николаев 0...+2;

Херсон +1...+3;

Симферополь -1...+1;

Кропивницкий -1...+1;

Черкассы -3...-1;

Чернигов -4...-2;

Сумы -5...-3;

Полтава -4...-2;

Днепр -3...-1;

Запорожье 0....+2;

Донецк -3...-1;

Луганск -4...-2;

Харьков -5...-3.



Прогноз погоды в Украине 11 февраля / Скриншот Укргидрометцентра

Напомним, похолодание в Украине вызвал холодный малоподвижный антициклон. Ожидается, что морозы будут господствовать еще некоторое время. Зато в последующие дни украинцы будут чаще видеть на небе солнце.