Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Какой будет погода 11 июня?
На Западе и Юго-Востоке страны будут кратковременные дожди, местами грозы. На Закарпатье и Прикарпатье умеренные, местами значительные дожди. На остальной территории осадков не ожидается.
Ветер будет преимущественно южный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью 13 – 18 градусов, днем 23 – 28°.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
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Какая будет температура в крупных городах?
Киев +25...+27;
Ужгород +20..+22;
Львов +21...+23;
Ивано-Франковск +26...+28;
Тернополь +24...+26;
Черновцы +19...+21;
Хмельницкий +24...+26;
Луцк +25...+27;
Ровно +26...+28;
Житомир +24...+26;
Винница +24...+26;
Одесса +20...+22;
Николаев +25...+27;
Херсон +25...+27;
Симферополь +19...+21;
Кропивницкий +26...+28;
Черкассы +26...+28;
Чернигов +23...+26;
Сумы +26...+28;
Полтава +27...+29;
Днепр +25...+27;
Запорожье +25...+27;
Харьков +28...+30;
Донецк +23...+25;
Луганск +27...+29.
Прогноз погоды в Украине на 11 июня / Карта Укргидрометцентра