Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Якою буде погода 11 червня?

На Заході та Південному Сході країни будуть короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі. На решті території опадів не очікується.

Вітер буде переважно південний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі 13 – 18 градусів, вдень 23 – 28°.

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Яка буде температура у великих містах?

Київ +25...+27;

Ужгород +20..+22;

Львів +21...+23;

Івано-Франківськ +26...+28;

Тернопіль +24...+26;

Чернівці +19...+21;

Хмельницький +24..+26;

Луцьк +25...+27;

Рівне +26...+28;

Житомир +24...+26;

Вінниця +24...+26;

Одеса +20...+22;

Миколаїв +25...+27;

Херсон +25...+27;

Сімферополь +19...+21;

Кропивницький +26...+28;

Черкаси +26...+28;

Чернігів +23...+26;

Суми +26...+28;

Полтава +27...+29;

Дніпро +25...+27;

Запоріжжя +25...+27;

Харків +28...+30;

Донецьк +23...+25;

Луганськ +27...+29.



Прогноз погоди в Україні на 11 червня / Карта Укргідрометцентру