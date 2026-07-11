Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.

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Какую погоду ожидать на выходных?

Суббота, 11 июля

В западных регионах ночью местами будет идти небольшой дождь, а днем возможны дожди с грозами. Местами возможны град, шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду и слабый туман ночью и утром. Температура воздуха составит +7…+12 градусов ночью и +18…+23 градусов днем.

В северных областях ночью также местами пройдут небольшие дожди. Уже днем дождь и грозы охватят весь регион. Местами ожидаются значительные осадки и град. Ожидается, что температура в ночные часы составит +8…+13 градусов, а днем воздух прогреется до +19…+24 градусов.

В центральных регионах ночью местами будет небольшой дождь, а днем прогнозируются грозовые ливни и локальный град. Температура будет колебаться в пределах от +10…+15 градусов ночью до +22…+27 градусов днем.

На юге и в Крыму существенных осадков не ожидается. Ночью и утром будет туман. А вот днем в Одесской и Николаевской областях вероятны дожди с грозами. Столбики термометров покажут +12…+17 градусов ночью и +26…+31 градусов днем.

На востоке страны днем местами возможны небольшие дожди и грозы только в Харьковской области. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, а днем – до +21…+26 градусов.

Воскресенье, 12 июля

В западных областях ночью местами возможен слабый туман. Днем местами будут идти кратковременные дожди с грозами. Температура ожидается в пределах +7…+12 градусов ночью и +19…+24 градусов днем.

В северных областях днем снова возможны грозовые дожди. Местами они будут значительными. Синоптик также предупредил о возможном граде и шквалах со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Столбики термометров покажут +9…+14 градусов ночью и +20…+25 градусов днем.

В центральной части страны – без значительных осадков. Лишь в Полтавской области днем местами будут идти грозовые дожди. Ночью ожидается +11…+16 градусов, а днем воздух прогреется до +23…+28 градусов.

В южных областях осадки ожидаются только днем на юге Одесской области. Там возможны грозовые дожди. Ночью прогнозируется +14…+19 градусов, а днем – +26…+31 градусов.

На востоке страны днем местами возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, а днем – до +22…+27 градусов.

Напомним, что возвращения настоящей июльской жары пока ожидать рано. По крайней мере до 20 июля в Украине сохранится умеренно теплая погода с периодическими дождями и грозами.