Кое-где похолодание до +9, значительные дожди и грозы: прогноз погоды на 12 июня
В Украине на пятницу, 12 июня, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Дожди, а местами и грозы, накроют большинство областей. Но местами ожидается теплая погода до +29 градусов.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
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Какую погоду прогнозируют?
По данным синоптиков, значительные дожди ночью будут только в западных областях, а днем осадки несколько ослабнут до умеренных. Местами возможны грозы.
На остальной территории днем ожидаются умеренные дожди, а в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях – значительные с грозами. Местами возможен град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью на западе составит 9 – 14 градусов тепла, а днем прогреется до 15 – 20 градусов тепла. На остальной территории ночью ожидается 13 – 18 градусов тепла.
В дневные часы воздух прогреется до 24 – 29 градусов тепла, однако в Житомирской и Винницкой областях будет прохладнее – до 17 – 22 градусов тепла.
Ветер юго-восточного направления будет со скоростью 5 – 10 метров в секунду. В западных регионах ожидается северо-западный ветер.
Какая будет температура в областных центрах?
- Киев +25...+27;
- Ужгород +17...+19;
- Львов +14...+16;
- Ивано-Франковск +15...+17;
- Тернополь +14...+16;
- Черновцы +15...+17;
- Хмельницкий +12...+14;
- Луцк +14...+16;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +20...+22;
- Винница +18...+20;
- Одесса +21...+23;
- Николаев +26...+28;
- Херсон +25...+27;
- Симферополь +21...+23;
- Кропивницкий +27...+29;
- Черкассы +27...+29;
- Чернигов +25...+27;
- Сумы +27...+29;
- Полтава +27...+29;
- Днепр +26...+28;
- Запорожье +25...+27;
- Донецк +25...+27;
- Луганск +25...+27;
- Харьков +28...+30.
Ранее сообщалось, что 12 и 13 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы в большинстве областей Украины. Наиболее неблагоприятную погоду прогнозировали синоптики для Хмельницкой области. А вот выходные начнутся со снижения температуры до 15 – 23 градусов тепла. Исключением будет тепло на юго-востоке страны.