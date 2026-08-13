Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине погоду без осадков будет определять антициклон, переместившийся из Западной Европы. Синоптики отметили, что давление будет расти, а влажность воздуха и температура будут колебаться от ночи к дню.

Из-за притока прохладного воздуха с севера ночью температура будет заметно снижаться, а днем воздух будет прогреваться до комфортных показателей.

Теплее всего будет в южной части страны, а днем – в Закарпатье. Также ожидается небольшая облачность без осадков.

Ветер будет северный и будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 8 до 13 градусов, а днем – от 21 до 26. В Закарпатье будет до 32 градусов, а на юге страны ночью 11–16 градусов, а днем – 24–29.