Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какая будет погода 14 августа?
В Украине погоду без осадков будет определять антициклон, переместившийся из Западной Европы. Синоптики отметили, что давление будет расти, а влажность воздуха и температура будут колебаться от ночи к дню.
Из-за притока прохладного воздуха с севера ночью температура будет заметно снижаться, а днем воздух будет прогреваться до комфортных показателей.
Теплее всего будет в южной части страны, а днем – в Закарпатье. Также ожидается небольшая облачность без осадков.
Ветер будет северный и будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 8 до 13 градусов, а днем – от 21 до 26. В Закарпатье будет до 32 градусов, а на юге страны ночью 11–16 градусов, а днем – 24–29.
Какая температура ожидается в областных центрах?
- Киев +21…+23;
- Ужгород +26…+28;
- Львов +20…+22;
- Ивано-Франковск +21…+23;
- Тернополь +19…+21;
- Черновцы +22…+24;
- Хмельницкий +21…+23;
- Луцк +21…+23;
- Ровно +21…+23;
- Житомир +20…+22;
- Винница +20…+22;
- Одесса +23…+25;
- Николаев +24…+26;
- Херсон +23…+25;
- Симферополь +23…+25;
- Кропивницкий +22…+24;
- Черкассы +21…+23;
- Чернигов +20…+22;
- Сумы +19…+21;
- Полтава +20…+22;
- Днепр +22…+24;
- Запорожье +22…+24;
- Донецк +21…+23;
- Луганск +21…+23;
- Харьков +19…+21.
Погода в Украине 14 августа / Карта Укргидрометцентра
Что еще известно о погоде в Украине?
До следующей недели в Украине сохранится достаточно стабильная погода без сильной жары. В то же время на выходных температура воздуха начнет постепенно повышаться.
Новая волна сильной жары, которая, как прогнозировали, охватит часть Европы, до Украины пока не дойдет. Зато в начале недели температура воздуха постепенно снижалась, а в следующей – есть предпосылки для потепления.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Также, по прогнозу синоптиков, 13–15 августа на территории страны осадков не ожидается. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому в большинстве регионов будет солнечно и сухо.