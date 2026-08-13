Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні погоду без опадів зумовлюватиме антициклон, який перемістився із Західної Європи. Синоптики зазначили, що тиск зростатиме, а вологість повітря і температура зазнаватимуть коливань від ночі до дня.

Через надходження прохолодного повітря з півночі вночі температура помітно знижуватиметься, а вдень повітря прогріватиметься до комфортних показників.

Найтепліше буде в південній частині країни, а вдень – на Закарпатті. Також очікується невелика хмарність без опадів.

Вітер буде північний та дутиме зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів, а вдень 21 – 26. На Закарпатті буде до 32 градусів, а на півдні країни вночі 11 – 16 градусів, а вдень – 24 – 29.