Морозы до -13 и гололедица: прогноз погоды на 14 января
13 января 2025, 14:34Читати новину українською
Во вторник, 13 января, синоптики прогнозируют облачную погоду. В то же время осадков по Украине не ожидается.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 14 января
Метеорологи предупреждают, что во вторник, 13 января, на дорогах западных, северных, Винницкой и Черкасской областей местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет достигать -3...-8, на Закарпатье и Прикарпатье -8...-13; днем по Украине будет от -3 до +2 в зависимости от региона.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев 0...-2,
- Ужгород -1...+1,
- Львов 0...-2,
- Ивано-Франковск 0...-2,
- Тернополь 0...-2,
- Черновцы 0...-2,
- Хмельницкий 0...-2,
- Луцк 0...-2,
- Ровно 0...-2,
- Житомир -1...+1,
- Винница 0....-2,
- Одесса +1...-1,
- Николаев 0...+2,
- Херсон 0...+2,
- Симферополь 0...+2,
- Кропивницкий -1...+1,
- Черкассы -1...+1,
- Чернигов -1...+1,
- Сумы 0...-2,
- Полтава 0...-2,
- Днепр 0...-2,
- Запорожье -1...+1,
- Донецк 0...-2,
- Луганск 0...-2,
- Харьков 0...-2.
Прогноз погоды в Украине на 14 января / Карта Укргидрометцентра