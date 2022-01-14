Шквальный ветер и в дальнейшем будет бушевать: прогноз погоды на 15 января
Источник:Укргидрметцентр
Погода в Украине в субботу, 15 января, будет довольно ветреной. От этого и прохлада станет более ощутимой. В большинстве регионов – сухо, будет снежить только в части восточных и северных областей.
На Западе температура воздуха будет днем колебаться от 0 до +3 градусов, морозы до -1 прогнозируют только на Волыни. Ночью температура воздуха во всех западных регионах опустится до -1...-3.
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Прогноз синоптиков
Самая теплая ситуация, как обычно, сложится на Юге. В частности, в Одесской, Николаевской областях и оккупированном Крыму днем – +2…+4. Хотя ночью возможны морозы до -1 градуса.
В Центре, на Севере и Востоке обещают -1...-2 градуса. Кроме того, в ряде регионов выпадет мокрый снег:
- Черниговщина,
- Сумщина,
- Полтавщина,
- Харьковщина,
- Луганщина,
- Донетчина.
В других областях осадки маловероятны. В Киеве дневная температура будет 0...+2, ночная – 0...-2. В столице ночью тоже может быть мокрый снег.
В Украине – все еще ветрено
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в субботу сильный ветер еще не будет покидать пределы Украины. Все из-за противостояния антициклона Carlos и циклона Famke. По словам Диденко, в дальнейшем ветер будет ослабевать, однако 17 – 18 января – снова усилится.
Кроме того, Диденко отметила, что дороги сковывает гололедица, в частности, в Киеве.
Погода в городах Украины 14 января
Ужгород – +1...+3
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – -1...+1
Ровно – 0...+2
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – +2...+4
Николаев – +2...+4
Херсон – +1...+3
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – 0...-2
Полтава – -1...+1
Днепр – -1...+1
Запорожье – +2...+4
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...-2
Харьков – -1...+1
Киев – 0...+2
Погода 15 января / Карта Укргидрометцентра