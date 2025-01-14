Облачно, гололедица и незначительный мороз: прогноз погоды на 15 января

В среду, 15 января, синоптики прогнозируют переменную облачность в Украине. В некоторых регионах ожидается небольшой снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 15 января

В среду, 15 января, будет переменная облачность, а на западе и севере страны облачно.

Синоптики прогнозируют, что в западных и местами в северных областях будет небольшой снег, днем местами с дождем. Однако на остальной территории страны осадков не ожидается.

Указывается, что на дорогах западных, северных и Винницкой областей местами будет гололедица. Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 1-6 градуса мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в Одесской области и в Крыму до 5 градусов тепла; в Карпатах ночью 9-14 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза,

– говорится в сообщении.

Какой будет погода в областных центрах

Киев -1...+1,

Ужгород -1...+1,

Львов -1...+1,

Ивано-Франковск 0...+2,

Тернополь -1...+1,

Черновцы 0...+2,

Хмельницкий -1...+1,

Луцк -1...+1,

Ровно -1...+1,

Житомир 0...+2,

Винница +1...+3,

Одесса +2...+4,

Николаев +2...+4,

Херсон +3...+5,

Симферополь +2...+4,

Кропивницкий +1...+3,

Черкассы +1...+3,

Чернигов 0...+2,

Сумы 0...+2,

Полтава +1...+3,

Днепр +1...+3,

Запорожье +1....+3,

Донецк 0...+2,

Луганск 0...+2,

Харьков 0...+2.



Прогноз погоды в Украине на 15 января / Карта Укргидрометцентра