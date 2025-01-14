Облачно, гололедица и незначительный мороз: прогноз погоды на 15 января

14 января 2025, 14:25
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Автор: Ирина Марцияш

В среду, 15 января, синоптики прогнозируют переменную облачность в Украине. В некоторых регионах ожидается небольшой снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 15 января

В среду, 15 января, будет переменная облачность, а на западе и севере страны облачно.

Синоптики прогнозируют, что в западных и местами в северных областях будет небольшой снег, днем местами с дождем. Однако на остальной территории страны осадков не ожидается.

Указывается, что на дорогах западных, северных и Винницкой областей местами будет гололедица. Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 1-6 градуса мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в Одесской области и в Крыму до 5 градусов тепла; в Карпатах ночью 9-14 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза,
– говорится в сообщении.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев -1...+1,
  • Ужгород -1...+1,
  • Львов -1...+1,
  • Ивано-Франковск 0...+2,
  • Тернополь -1...+1,
  • Черновцы 0...+2,
  • Хмельницкий -1...+1,
  • Луцк -1...+1,
  • Ровно -1...+1,
  • Житомир 0...+2,
  • Винница +1...+3,
  • Одесса +2...+4,
  • Николаев +2...+4,
  • Херсон +3...+5,
  • Симферополь +2...+4,
  • Кропивницкий +1...+3,
  • Черкассы +1...+3,
  • Чернигов 0...+2,
  • Сумы 0...+2,
  • Полтава +1...+3,
  • Днепр +1...+3,
  • Запорожье +1....+3,
  • Донецк 0...+2,
  • Луганск 0...+2,
  • Харьков 0...+2.


Прогноз погоды в Украине на 15 января / Карта Укргидрометцентра