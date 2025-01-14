Облачно, гололедица и незначительный мороз: прогноз погоды на 15 января
В среду, 15 января, синоптики прогнозируют переменную облачность в Украине. В некоторых регионах ожидается небольшой снег.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Самые холодные ночи: когда и какая самая низкая температура будет на этой неделе
Какой будет погода в Украине 15 января
В среду, 15 января, будет переменная облачность, а на западе и севере страны облачно.
Синоптики прогнозируют, что в западных и местами в северных областях будет небольшой снег, днем местами с дождем. Однако на остальной территории страны осадков не ожидается.
Указывается, что на дорогах западных, северных и Винницкой областей местами будет гололедица. Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура ночью 1-6 градуса мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в Одесской области и в Крыму до 5 градусов тепла; в Карпатах ночью 9-14 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза,
– говорится в сообщении.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев -1...+1,
- Ужгород -1...+1,
- Львов -1...+1,
- Ивано-Франковск 0...+2,
- Тернополь -1...+1,
- Черновцы 0...+2,
- Хмельницкий -1...+1,
- Луцк -1...+1,
- Ровно -1...+1,
- Житомир 0...+2,
- Винница +1...+3,
- Одесса +2...+4,
- Николаев +2...+4,
- Херсон +3...+5,
- Симферополь +2...+4,
- Кропивницкий +1...+3,
- Черкассы +1...+3,
- Чернигов 0...+2,
- Сумы 0...+2,
- Полтава +1...+3,
- Днепр +1...+3,
- Запорожье +1....+3,
- Донецк 0...+2,
- Луганск 0...+2,
- Харьков 0...+2.
Прогноз погоды в Украине на 15 января / Карта Укргидрометцентра