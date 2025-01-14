Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 15 січня

У середу, 15 січня, буде мінлива хмарність, а на заході та півночі країни хмарно.

Синоптики прогнозують, що у західних та місцями в північних областях буде невеликий сніг, вдень подекуди з дощем. Однак на решті території країни опадів не очікується.

Вказується, що на дорогах західних, північних та Вінницької областей подекуди буде ожеледиця. Вітер буде південно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Температура вночі 1-6 градуса морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, на Одещині та в Криму до 5 градусів тепла; в Карпатах вночі 9-14 градусів морозу, вдень 1-6 градус морозу,

– ідеться в повідомленні.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ -1...+1,

Ужгород -1...+1,

Львів -1...+1,

Івано-Франківськ 0...+2,

Тернопіль -1...+1,

Чернівці 0...+2,

Хмельницький -1..+1,

Луцьк -1...+1,

Рівне -1...+1,

Житомир 0...+2,

Вінниця +1...+3,

Одеса +2...+4,

Миколаїв +2...+4,

Херсон +3...+5,

Сімферополь +2...+4,

Кропивницький +1...+3,

Черкаси +1...+3,

Чернігів 0...+2,

Суми 0...+2,

Полтава +1...+3,

Дніпро +1...+3,

Запоріжжя +1...+3,

Донецьк 0...+2,

Луганськ 0...+2,

Харків 0...+2.



Прогноз погоди в Україні на 15 січня / Карта Укргідрометцентру