Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 15 січня

У середу, 15 січня, буде мінлива хмарність, а на заході та півночі країни хмарно.

Синоптики прогнозують, що у західних та місцями в північних областях буде невеликий сніг, вдень подекуди з дощем. Однак на решті території країни опадів не очікується.

Вказується, що на дорогах західних, північних та Вінницької областей подекуди буде ожеледиця. Вітер буде південно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Температура вночі 1-6 градуса морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, на Одещині та в Криму до 5 градусів тепла; в Карпатах вночі 9-14 градусів морозу, вдень 1-6 градус морозу,
– ідеться в повідомленні.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ -1...+1,
  • Ужгород -1...+1,
  • Львів -1...+1,
  • Івано-Франківськ 0...+2,
  • Тернопіль -1...+1,
  • Чернівці 0...+2,
  • Хмельницький -1..+1,
  • Луцьк -1...+1,
  • Рівне -1...+1,
  • Житомир 0...+2,
  • Вінниця +1...+3,
  • Одеса +2...+4,
  • Миколаїв +2...+4,
  • Херсон +3...+5,
  • Сімферополь +2...+4,
  • Кропивницький +1...+3,
  • Черкаси +1...+3,
  • Чернігів 0...+2,
  • Суми 0...+2,
  • Полтава +1...+3,
  • Дніпро +1...+3,
  • Запоріжжя +1...+3,
  • Донецьк 0...+2,
  • Луганськ 0...+2,
  • Харків 0...+2.


Прогноз погоди в Україні на 15 січня / Карта Укргідрометцентру