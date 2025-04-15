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24 Канал Новости Украины Теплый воздух накроет Украину, местами –дожди: прогноз погоды на 16 апреля
15 апреля, 16:21
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Теплый воздух накроет Украину, местами –дожди: прогноз погоды на 16 апреля

Дарья Смородская
Основні тези
  • 16 апреля в Украине ожидается весенняя погода с теплым воздухом с юго-запада Европы, без заморозков.
  • Небольшие дожди возможны в некоторых областях, температура днем будет колебаться от +16 до +21 градусов.

Погода в Украине в среду, 16 апреля, будет весенней, ведь с юго-запада Европы к нам идет теплый воздух. К счастью, заморозков в воздухе и на земле уже не прогнозируют.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 16 апреля

Синоптики сообщают, что 16 апреля в западных, большинстве северных и центральных областях пройдут небольшие дожди. Это обусловит атмосферный фронт, что станет причиной повышенного атмосферного давления на остальной территории Украины.

На небе в этот день будут облака, из-за которых иногда будет выглядывать солнце. Ветер будет преимущественно юго-восточный, будет достигать 7-12 метров в секунду.

Ночью прогнозируется от 5 до 10 градусов тепла, а на востоке и юго-востоке – от 2 до 7 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать +16...+21 градусов, а на Закарпатье – до +24 градусов. В северных областях и на территории Винницкой, Черкасской и Одесской областей ожидается от 13 до 18 градусов тепла.

Температура воздуха в областных центрах

  • Киев +15;
  • Ужгород +12;
  • Львов +12;
  • Ивано-Франковск +9;
  • Тернополь +11;
  • Черновцы +10;
  • Хмельницкий +12;
  • Луцк +13;
  • Ровно +13;
  • Житомир +12;
  • Винница +12;
  • Одесса +9;
  • Николаев +17;
  • Херсон +17;
  • Симферополь +15;
  • Кропивницкий +15;
  • Черкассы +13;
  • Чернигов +13;
  • Сумы +16;
  • Полтава +16;
  • Днепр +17;
  • Запорожье +17;
  • Харьков +18.

Прогноз погоды на 16 апреля / Карта Укргидрометцентра

Напомним, по прогнозам синоптиков погода 20 апреля, на Пасху, будет теплой. В большинстве областей осадков пока не ожидается.