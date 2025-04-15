Теплый воздух накроет Украину, местами –дожди: прогноз погоды на 16 апреля

Погода в Украине в среду, 16 апреля, будет весенней, ведь с юго-запада Европы к нам идет теплый воздух. К счастью, заморозков в воздухе и на земле уже не прогнозируют.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 16 апреля

Синоптики сообщают, что 16 апреля в западных, большинстве северных и центральных областях пройдут небольшие дожди. Это обусловит атмосферный фронт, что станет причиной повышенного атмосферного давления на остальной территории Украины.

На небе в этот день будут облака, из-за которых иногда будет выглядывать солнце. Ветер будет преимущественно юго-восточный, будет достигать 7-12 метров в секунду.

Ночью прогнозируется от 5 до 10 градусов тепла, а на востоке и юго-востоке – от 2 до 7 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать +16...+21 градусов, а на Закарпатье – до +24 градусов. В северных областях и на территории Винницкой, Черкасской и Одесской областей ожидается от 13 до 18 градусов тепла.

Температура воздуха в областных центрах

Киев +15;

Ужгород +12;

Львов +12;

Ивано-Франковск +9;

Тернополь +11;

Черновцы +10;

Хмельницкий +12;

Луцк +13;

Ровно +13;

Житомир +12;

Винница +12;

Одесса +9;

Николаев +17;

Херсон +17;

Симферополь +15;

Кропивницкий +15;

Черкассы +13;

Чернигов +13;

Сумы +16;

Полтава +16;

Днепр +17;

Запорожье +17;

Харьков +18.

Прогноз погоды на 16 апреля / Карта Укргидрометцентра

Напомним, по прогнозам синоптиков погода 20 апреля, на Пасху, будет теплой. В большинстве областей осадков пока не ожидается.