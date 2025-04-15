Теплый воздух накроет Украину, местами –дожди: прогноз погоды на 16 апреля
- 16 апреля в Украине ожидается весенняя погода с теплым воздухом с юго-запада Европы, без заморозков.
- Небольшие дожди возможны в некоторых областях, температура днем будет колебаться от +16 до +21 градусов.
Погода в Украине в среду, 16 апреля, будет весенней, ведь с юго-запада Европы к нам идет теплый воздух. К счастью, заморозков в воздухе и на земле уже не прогнозируют.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 16 апреля
Синоптики сообщают, что 16 апреля в западных, большинстве северных и центральных областях пройдут небольшие дожди. Это обусловит атмосферный фронт, что станет причиной повышенного атмосферного давления на остальной территории Украины.
На небе в этот день будут облака, из-за которых иногда будет выглядывать солнце. Ветер будет преимущественно юго-восточный, будет достигать 7-12 метров в секунду.
Ночью прогнозируется от 5 до 10 градусов тепла, а на востоке и юго-востоке – от 2 до 7 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать +16...+21 градусов, а на Закарпатье – до +24 градусов. В северных областях и на территории Винницкой, Черкасской и Одесской областей ожидается от 13 до 18 градусов тепла.
Температура воздуха в областных центрах
- Киев +15;
- Ужгород +12;
- Львов +12;
- Ивано-Франковск +9;
- Тернополь +11;
- Черновцы +10;
- Хмельницкий +12;
- Луцк +13;
- Ровно +13;
- Житомир +12;
- Винница +12;
- Одесса +9;
- Николаев +17;
- Херсон +17;
- Симферополь +15;
- Кропивницкий +15;
- Черкассы +13;
- Чернигов +13;
- Сумы +16;
- Полтава +16;
- Днепр +17;
- Запорожье +17;
- Харьков +18.
Напомним, по прогнозам синоптиков погода 20 апреля, на Пасху, будет теплой. В большинстве областей осадков пока не ожидается.