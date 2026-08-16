Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какая будет погода 17 августа?

Погода 17 августа будет переменчиво-облачной. Синоптики отметили, что осадков не будет. Лишь в большинстве западных и северных областей днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет юго-западный и будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла, а днем – 26–31.

Какая температура ожидается в областных центрах?

Киев +28…+30;

Ужгород +29…+31;

Львов +26…+28;

Ивано-Франковск +27…+29;

Тернополь +27…+29;

Черновцы +30…+32;

Хмельницкий +27…+29;

Луцк +28…+30;

Ровно +27…+29;

Житомир +27…+29;

Винница +28…+30;

Одесса +24…+26;

Николаев +29…+31;

Херсон +27…+29;

Симферополь +26…+28;

Кропивницкий +29…+31;

Черкассы +29…+31;

Чернигов +25…+27;

Сумы +27…+29;

Полтава +28…+30;

Днепр +27…+29;

Запорожье +27…+29;

Донецк +27…+29;

Луганск +27…+29;

Харьков +27…+29.



Прогноз погоды на 17 августа / Карта Укргидрометцентра

Что еще известно о погоде в Украине?

Жаркая летняя погода постепенно меняется, но более прохладные утра не означают резкого завершения лета. Сейчас лишь в нескольких регионах Украины температура воздуха несколько ниже климатической нормы.

В ближайшее время значительных отклонений от нормы или аномалий не ожидается. Погода будет оставаться типичной для лета, однако постепенно будет приближаться к осеннему периоду.

Световой день уже сокращается, поэтому утра становятся холоднее. Самая низкая температура суток обычно наблюдается за час до и через час после рассвета.