Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какая будет погода 17 августа?
Погода 17 августа будет переменчиво-облачной. Синоптики отметили, что осадков не будет. Лишь в большинстве западных и северных областей днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы.
Ветер будет юго-западный и будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла, а днем – 26–31.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Какая температура ожидается в областных центрах?
- Киев +28…+30;
- Ужгород +29…+31;
- Львов +26…+28;
- Ивано-Франковск +27…+29;
- Тернополь +27…+29;
- Черновцы +30…+32;
- Хмельницкий +27…+29;
- Луцк +28…+30;
- Ровно +27…+29;
- Житомир +27…+29;
- Винница +28…+30;
- Одесса +24…+26;
- Николаев +29…+31;
- Херсон +27…+29;
- Симферополь +26…+28;
- Кропивницкий +29…+31;
- Черкассы +29…+31;
- Чернигов +25…+27;
- Сумы +27…+29;
- Полтава +28…+30;
- Днепр +27…+29;
- Запорожье +27…+29;
- Донецк +27…+29;
- Луганск +27…+29;
- Харьков +27…+29.
Прогноз погоды на 17 августа / Карта Укргидрометцентра
Что еще известно о погоде в Украине?
Жаркая летняя погода постепенно меняется, но более прохладные утра не означают резкого завершения лета. Сейчас лишь в нескольких регионах Украины температура воздуха несколько ниже климатической нормы.
В ближайшее время значительных отклонений от нормы или аномалий не ожидается. Погода будет оставаться типичной для лета, однако постепенно будет приближаться к осеннему периоду.
Световой день уже сокращается, поэтому утра становятся холоднее. Самая низкая температура суток обычно наблюдается за час до и через час после рассвета.