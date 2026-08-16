Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода 17 серпня?

Погода 17 серпня буде мінливо-хмарною. Синоптики зазначили, що опадів не буде. Лише у більшості західних та північних областей вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, грози.

Вітер буде південно-західний та дутиме зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, а вдень – 26 – 31.

Яка температура очікується в обласних центрах?

Київ +28…+30;

Ужгород +29…+31;

Львів +26…+28;

Івано-Франківськ +27…+29;

Тернопіль +27…+29;

Чернівці +30…+32;

Хмельницький +27…+29;

Луцьк +28…+30;

Рівне +27…+29;

Житомир +27…+29;

Вінниця +28…+30;

Одеса +24…+26;

Миколаїв +29…+31;

Херсон +27…+29;

Сімферополь +26…+28;

Кропивницький +29…+31;

Черкаси +29…+31;

Чернігів +25…+27;

Суми +27…+29;

Полтава +28…+30;

Дніпро +27…+29;

Запоріжжя +27…+29;

Донецьк +27…+29;

Луганськ +27…+29;

Харків +27…+29.



Прогноз погоди 17 серпня / Карта Укргідрометцентру

Що ще відомо про погоду в Україні?

Спекотна літня погода поступово змінюється, але прохолодніші ранки не означають різке завершення літа. Наразі лише у кількох регіонах України температура повітря дещо нижча за кліматичну норму.

Найближчим часом значних відхилень від норми чи аномалій не очікується. Погода залишатиметься типовою для літа, однак поступово наближатиметься до осіннього періоду.

Світловий день уже скорочується, а тому ранки стають холоднішими. Найнижча температура доби зазвичай спостерігається за годину до та через годину після світанку.