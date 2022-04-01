От +2 на Западе до +21 на Востоке: прогноз погоды на 2 апреля.

Погода в Украине в субботу, 2 апреля, будет теплой в восточных областях. В то же время, на Западе внезапно выпадет мокрый снег.

Дождь, снег, солнце: чего ожидать в областях

Погода в Украине в субботу прогнозируют очень разнообразную. В восточных и южных областях будет по-весеннему тепло.

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Солнечно будет только:

в Луганске,

Донецке,

Крыму.

Во всех других областях небо будет пасмурным. Также будет идти дождь. В то же время, в Чернигове, Луцке, Ивано-Франковске, Житомире, Черновцах, Львове и Ровно прогнозируют мокрый снег.

Холоднее всего будет в западных областях. Там температура воздуха опустится до -2…-4 градусов. В восточных и южных областях воздух прогреется до +19...+21 градуса.

В Киеве и днем, и ночью будет идти дождь. Температура воздуха будет составлять +7...+9 градусов. Юго-восточный ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Погода в городах Украины 2 апреля

Ужгород – +7...+9

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +7...+9

Винница – +12...+14

Одесса – +19...+21

Николаев – +17...+19

Херсон – +17...+19

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +7...+9

Сумы – +9...+11

Полтава – +16...+18

Днепр – +16...+18

Запорожье – +19...+21

Донецк – +16...+18

Луганск – +19...+21

Харьков – +16...+18

Киев – +7...+9