Циклон и дальше будет бушевать над Украиной, на Западе – дожди: прогноз погоды на 21 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 21 сентября, будет по-осеннему прохладной. На Западе фактически во всех областях ожидается дождь и пасмурная погода.
На Востоке Украины будет сухо и солнечно. Местами до +20 градусов.
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Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко заявила, что циклон над Украиной никуда не исчезнет. В течение 21 сентября дожди следует ожидать жителям западных, северных и центральных областей Украины. В южной части в среду будет сухо.
В восточных областях дождь возможен ночью с 20 на 21 сентября, однако в среду днем там ожидается сухая, даже солнечная погода,
– рассказывает Диденко.
Температура воздуха в ближайшую ночь будет низкой, +5...+10 градусов, в Карпатах кое-где около нуля или небольшие "минусы", а в течение дня в Украине предполагается +10..+16 градусов, на востоке и юге – +16. ..+21 градус. В Киеве температура воздуха ночью составит +7...+9 градусов.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На западе Украины с самого утра небо будет покрыто облаками. Температура воздуха прогреется только до +10…+12 градусов. В то время как на Востоке ожидают вплоть до +18...+20 градусов в Луганской области. Ни намека на дождь в этот день не будет.
На Севере прогнозируют еще большие дожди, чем на Западе. Температура воздуха там будет ненамного выше – +11...+13 градусов. На Юге будет солнечно и ясно. Термометры покажут +17…+19 градусов.
Утром и до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Дождь будет падать весь день, правда, к вечеру он станет слабее +11...+13 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +12...+14
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +11...+13
Ровно – +11...+13
Житомир – +11...+13
Винница – +12...+14
Одесса – +17...+19
Николаев – +16...+18
Херсон – +17...+19
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +11...+13
Сумы – +12...+14
Полтава – +11...+13
Днепр – +14...+16
Запорожье – +17...+19
Донецк – +16...+18
Луганск – +18...+20
Харьков – +15...+17
Киев – +11...+13