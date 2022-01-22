В Украине – снег, солнце и мороз: прогноз погоды на 22 января

Погода в Украине в субботу, 22 января, будет снеговой и солнечной. В то же время, синоптики прогнозируют мороз во всех областях.

Украинские метеорологи сообщают, что самой низкой температуры следует ожидать на Прикарпатье и Буковине. Там днем ​​столбики термометров опустятся до -4 градусов.

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Погода в областях Украины

В западных регионах ожидаются снегопады. Температура воздуха будет колебаться от 0-4 градусов. На Востоке будет солнце, но будет холодно – от 0 до -3 градусов.

В северных областях синоптики информируют об осадках. Столбики на термометрах покажут от -1 до -3 градусов. На Юге – сухо и солнечно, следует ожидать от -1 до +2 градусов.

В украинской столице в субботу, 22 января, предполагается снежная погода и от 0 до -2 градусов.

Погода в городах Украины 22 января

Ужгород – -1...-3

Львов – -1...-3

Ивано-Франковск – -2...-4

Тернополь – -1...-3

Черновцы – -2...-4

Хмельницкий – -1...-3

Луцк – 0...-2

Ровно – -1...-3

Житомир – -1...-3

Винница – 0....-2

Одесса – -1...+1

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – -1...+1

Кропивницкий – 0...-2

Черкассы – 0...-2

Чернигов – 0...-2

Сумы – -1...-3

Полтава – -1...-3

Днепр – -1...+1

Запорожье – -1...+1

Донецк – 0...-2

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...-3

Киев – 0...-2

Прогноз погоды на 22 января / Данные Укргидрометцентра.