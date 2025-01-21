Облачно, местами дождь со снегом: прогноз погоды в Украине на 22 января

Прогноз погоды в Украине на среду, 22 января, обещает принести облачную погоду. Также в большинстве регионов ожидается дождь со снегом.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 22 января

Синоптики предупреждают, что ночью на Закарпатье, а днем в большинстве областей, кроме востока и юго-востока, возможен небольшой дождь со снегом. Также в западных регионах местами ожидается туман.

Ветер будет юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на востоке ночью возможно снижение до 0 – 5 градусов мороза. В южных областях днем воздух прогреется до 3 – 8 градусов тепла.

На Киевщине и в столице 22 января также будет облачно. Ночью осадки не ожидаются, днем местами возможен небольшой дождь со снегом. Ветер будет юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура в регионе ночью и днем составит от -3 до +2 градусов, в Киеве – от 0 до +2 градусов.

Какой будет температура в областных центрах

Киев 0 – +2

Ужгород +1 – +3

Львов +1 – +3

Ивано-Франковск +1 – +3

Тернополь +1 – +3

Черновцы +2 – +4

Хмельницкий +1 – +3

Луцк +1 – +3

Ровно +1 – +3

Житомир +1 – +3

Винница +2 – +4

Одесса +6 – +8

Николаев +5 – +7

Херсон +5 – +7

Симферополь +6 – +8

Кропивницкий +4 – +6

Черкассы +2 – +4

Чернигов 0 – +2

Сумы 0 – +2

Полтава 0 – +2

Днепр +1 – +3

Запорожье +3 – +5

Донецк +1 – +3

Луганск -1 – +1

Харьков -1 – +1

Погода в Украине 22 января / Карта Укргидрометцентра