В Украину идет жара до +20: прогноз погоды на 24 марта

Погода в Украине в пятницу, 24 марта, будет достаточно жаркой, как для первого месяца весны. Столбики термометров покажут до +20 градусов.

Теплее всего будет на Западе Украины. В то же время, на Севере ожидают дожди.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра.

Небо на Западе Украины будет затянуто облаками, однако серьезные осадки не прогнозируют. Воздух прогреется до +18...+20 градусов. На Востоке будет несколько прохладнее – +14…+16 градусов. Осадки тоже маловероятны.

На Севере местами ожидают дожди, а температура воздуха будет +15…+17 градусов. На Юге будет преимущественно тепло – +15…+17 градусов. Однако в Одессе прогнозируют всего +11...+13 градусов.

Весь день в Киеве будет облачным. Без осадков. Воздух прогреется до +15...+17 градусов.

Погода в городах Украины

Киев – +15...+17

Ужгород – +17...+19

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +15...+17

Винница – +15...+17

Одесса – +11...+13

Николаев – +16...+18

Херсон – +15...+17

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +14...+16

Сумы – +13...+15

Полтава – +15...+17

Днепр – +15...+17

Запорожье – +15...+17

Донецк – +15...+17

Луганск – +14...+16

Харьков – +14...+16



Прогноз погоды на 24 марта / Фото Укргидрометцентра