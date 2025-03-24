Дожди и ветрено: прогноз погоды на 24 марта в Украине
Как и обещали синоптики ранее, погода в Украине резко изменится. В понедельник, 24 марта, в половине областей будут дожди.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 24 марта
Ожидаем облачность. В западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях, днем и на Черниговщине и Сумщине дожди, на остальной территории без осадков.
Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду, ночью местами в западных областях, днем в Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины, порывы 15 – 20 метров на секунду.
Температура ночью +2...+7 градусов, на востоке страны около нуля, днем +7...+12, в западных и юго-западных областях +11...+16.
Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе
Будет облачно и дождь. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду, днем порывы 15 – 18 метров на секунду.
Температура по области ночью +2...+7, днем +7...+12; в Киеве ночью +3...+5, днем +10...+12.
Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Днем 24 марта будут порывы ветра 15 – 18 метров в секунду. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Поэтому объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода в областных центрах
- Киев +10...+12
- Ужгород +13...+15
- Львов +13...+15
- Ивано-Франковск +12...+14
- Тернополь +11...+13
- Черновцы +13...+15
- Хмельницкий +10...+12
- Луцк +11...+13
- Ровно +10...+12
- Житомир +9...+11
- Винница +12...+14
- Одесса +13...+15
- Николаев +12...+14
- Херсон +11...+13
- Симферополь +13...+15
- Кропивницкий +10...+12
- Черкассы +9...+11
- Чернигов +9...+11
- Сумы +9...+11
- Полтава +9...+11
- Днепр +10...+12
- Запорожье +10...+12
- Донецк +12...+14
- Луганск +11...+13
- Харьков +9...+11